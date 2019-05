Basketbalisté Olomoucka v semifinále trápí mistra. A sní o senzaci

V sérii na čtyři výhry prohrávají 0:2, v neděli a v pondělí (vždy od 18.00) ovšem budou mít výhodu domácí palubovky a pokusí se semifinále zdramatizovat.

„Prohráli jsme oba zápasy, přesto jsme odjížděli s pozitivně naladěnou hlavou. Rozebrali jsme si první zápas a hlavně vstup do druhé půle, který nám hrubě nevyšel. Poučili jsme se a v dalším duelu jsme hráli velmi dobře. Mrzí nás porážka, v prodloužení o to víc, ale musíme zůstat pozitivní. Věříme, že doma to bude vypadat podobně a že koncovka se přikloní na naši stranu,“ přeje si pivot Olomoucka Petr Bohačík.

Nymburk doma neprohrál v play off od května 2010, ve druhém semifinále se ovšem jeho impérium otřásalo v základech. „Nebyl to asi nejkvalitnější a nejpohlednější zápas, ale byl to zápas, na který může být liga pyšná. Dva týmy se rvaly o vítězství,“ řekl trenér Nymburka Oren Amiel. „Tohle je play off a musíš umět vyhrát. My to nakonec dokázali a teď jedeme do Prostějova.“

Úřadující mistry střelecky táhl Michael Myers, který si připsal 19 bodů a přidal 6 doskoků.

„Nic jiného mi nezbývá než pogratulovat Nymburku. Vyhrál zaslouženě, protože měl lepší koncentraci v prodloužení, my už ho nedokázali odehrát tak koncentrovaně jako předchozích 40 minut. Oproti prvnímu utkání jsme se poučili, vydrželi jsme v koncentraci 40 minut, ale to prodloužení už jsme nezvládli,“ litoval kouč Olomoucka Predrag Benáček.

„Už to není základní část. Tohle je play off, kde se počítají jenom výhry. Jedeme domů, kde chceme Nymburk porazit,“ burcuje Olomoucko kapitán Lukáš Palyza, reprezentační křídelník. Příliš do řeči nebylo ani Benáčkovi, jehož mančaft se o úspěch rval pětačtyřicet minut a nymburskou palubovku opouštěl zcela vyčerpaný.

„Jak říkal trenér Liverpoolu Jürgen Klopp po prvním utkání s Barcelonou: Ať řeknu cokoli, nic to nezmění. To platí i pro mě,“ srovnával Benáček. Jen pro upřesnění: V Lize mistrů fotbalisté Liverpoolu prohráli v Barceloně 0:3, v odvetě ale vyhráli 4:0 a postoupili do finále.

Podaří se senzace také basketbalistům Olomoucka?