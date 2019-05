Kouč Benaček o Nymburku: Soupeř je favorit, nemá velkou slabinu

„Je škoda, že v poháru i lize na nás vyšel Nymburk. O kolo později by to bylo lepší. Ale vyšlo to takhle a musíme se s tím poprat. Soupeř je favorit, nemá velkou slabinu. Všechny posty má zdvojené. I reprezentanti jsou někdy na střídačce,“ uvědomuje si sílu protivníka kouč Olomoucka Predrag Benáček.

„Potřebujeme udržet maximální koncentraci celých čtyřicet minut. Nymburk umí využít i minutové polevení, aby rozhodl. Když ale bude celý tým hrát na hranici možností, můžeme uspět.“

Pikantní bude série pro Petra Bohačíka. Poslední posila Hanáků nastoupí proti bratrovi Jaromírovi. V lize na sebe narážejí pravidelně, tentokrát to však bude v zápasech o postup do finále. „Je škoda, že k souboji nedojde až ve finále, i tak to bude zajímavé,“ míní pivot Olomoucka. Ohledy na společnou krev však rozhodně brát nebude. „Během zápasu jsme soupeři a tak to musí vypadat. Když bude zapotřebí udělat faul, přijde.“

Nymburk v Česku dlouhodobě dominuje. Poslední porážku ve vyřazovací části z roku 2003 si už téměř nikdo nepamatuje. Byla ve finále s Opavou, od té doby polabský tým všechny série vyhrál. „Ta šňůra je opravdu dlouhá. Ale každá série jednou končí,“ netrápí statistiky Benáčka, který ani příliš nemyslí na to, že k postupu do finále Olomoucko potřebuje Nymburk čtyřikrát porazit. „To samé platí pro soupeře. A ani nás nebude snadné čtyřikrát přehrát.“