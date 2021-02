Bartáková cupovala kvalifikační rekord: Říkala jsem si, že to holkám padá

„Na statistiky moc nekoukám, ale podle mě jsem se nikdy nepřiblížila k šestnácti asistencím. Bez holek by to ale nešlo. To, že přihraju volné hráčce, je skvělé, ale ta hráčka pak musí proměnit. Holky včera dávaly snad úplně všechno, co jsem jim přihrála, a bez nich by takové číslo nebylo nikdy možné,“ řekl Bartáková pro web České basketbalové federace.



Svou bilanci v zápase nesledovala, i přesto, že ve hře bylo překonání jedenácti přihrávek jí samotné proti Dánsku (84:64) a také Ukrajinky Aliny Jagupovové.

„Nikdo na lavičce mě na to neupozorňoval a moc jsem si to v průběhu zápasu neuvědomovala. Ke konci, když někdo dal po mé přihrávce koš, tak jsem si říkala, že to holkám docela padá a pár asistencí tam bude, ale na rekord jsem vědomě nemířila,“ uvedla hráčka pražské Slavie.

Po výkonu, k němuž přidala šest bodů a čtyři doskoky, jí přišly desítky ohlasů na telefon a i na sociálních sítích. „Gratulací přišlo spoustu a nejvíc mě pobavila jedna bývalá spoluhráčka z Piešťan, mladá holčina, co hraje na univerzitě v USA, která mi popřála trochu vulgárním slangem z východoslovenského Bardějova,“ smála se Bartáková.

Kvalifikační zápas mezi Českem a Rumunskem:

Byla především ráda, že tým po utrápeném vítězství nad Rumunkami z Prahy z listopadu 2019 zápas bez potíží zvládl. „Bylo to hlavně o přístupu. Šly jsme do toho s tím, že chceme od začátku vyhrát, nechtěly jsme připustit nějaké tahanice. Nevím, jakou motivaci měly Rumunky, ale do zápasu nevstoupily dobře a od začátku jsme měly navrch,“ podotkla rodačka ze Sokolova.

„Věděly jsme, že je chceme rozběhat. Rumunky nechtěly hrát rychle, hrají spíš pomaleji, až profesorský basket. Tím, že jsme hrály rychle, se nám podařilo si vytvářet docela snadno úplně volné pozice a jsem ráda, že jsme to dokázaly proměnit,“ dodala Bartáková.