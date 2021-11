LeBron dostal pokutu za obscénní gesto i napomenutí za vulgarity

Do duelu proti Pacers James zasáhl po jednozápasovém trestu, který mu NBA udělila za to, že v nedělním zápase s Detroitem způsobil soupeři krvavé zranění. Byl to jeho vůbec první disciplinární trest v kariéře. James verdikt komentoval neslušným výrazem před novináři právě po utkání s Indianou, načež mu NBA udělila varování za užití vulgarit při komunikaci s médii.

James přišel o úterní zápas s New Yorkem, který bez něj Lakers prohráli 100:106, a zároveň zhruba o 284.000 dolarů z platu. Při návratu proti Indianě se 39 body zasloužil o vítězství 124:116 po prodloužení. Pokutu dostal za to, že těsně před koncem normální hrací doby při svérázné oslavě tříbodové trefy poskakoval s rukou na rozkroku.

Paradoxně v prodloužení zápasu v Indianapolis na Jamesův popud vykázali pořadatelé dvojici diváků sedících v první řadě, přičemž hvězdný basketbalista bez bližších podrobností vysvětlil, že se dopouštěli vulgarit a obscénností.

Trest ve výši 15 000 dolarů dostal v pátek také portlandský křídelní hráč Robert Covington za hození obličejového krytu směrem k rozhodčím. Provinil se při středeční porážce se Sacramentem (121:125), ze zápasu byl za to vyloučen.