LeBron vyloučený, Curry se trápil. Lakers i Warriors přesto vyhráli

LeBron James prožil těžkou pracovní neděli, proti Detroitu se mu nevedlo a stihl jen 10 bodů; při jeho pobytu na palubovce vedl Detroit o 15 bodů.

Zřejmě menší frustrace se projevila ve chvíli, kdy na začátku třetí čtvrtiny sváděl souboj se Isaiahem Stewartem o doskok a od faulujícího protihráče se snažil odpoutat pomocí lokte. Jenže ho trefil do obočí.

James se protihráči hned začal omlouvat, ale to Stewartovi nestačilo a s hvězdou si to chtěl zblízka vyříkat. Jen hradba ze spoluhráčů mu zabránila, aby se k Jamesovi dostal. Sudí proto neměli na výběr a oba aktéry vyloučili.

Vyloučení LeBrona Jamese po faulu na Isaiaha Stewarta a následné mele:

Jamese může těšit, že svou rekordní sérii nejméně desetibodových duelů prodloužil na 1048. A že jeho spoluhráči na nepříznivý výkon zareagovali a duel otočili. Anthony Davis pomohl 30 body, 10 doskoky a šesti asistencemi, Russell Westbrook 26 body, 10 asistencemi a devíti doskoky (v poslední čtvrtině měl 15 bodů a 6 asistencí) a Carmelo Anthony 18 body.

Ještě 3:19 minuty před koncem vedl Detroit, pak ale Davis nastřílel 10 ze závěrečných 14 bodů Lakers a k tomu přidal i dva bloky a zařídil vítězství.

Sestřih ze závěru zápasu Lakers - Detroit:

„Všichni odvedli skvělou práci, aby situaci uklidnili. Nikdo z nás nechtěl, aby se to dostalo do bodu jako před 17 lety,“ připomněl Davis památnou bitku mezi hráči Detroitu a Indiany z roku 2004, která se přenesla až mezi diváky a patří mezi nejhorší momenty NBA. „V lize všichni vědí, že LeBron není zákeřný hráč. Hned si uvědomil, co udělal a snažil se mu omluvit,“ dodal Davis.

Pistons nepomohlo ani 36 bodů Jeramiho Granta, ani první triple double Cada Cunninghama. Dvacetiletá jednička letošního draftu nasbírala 13 bodů, 12 doskoků a 10 asistencí.

Golden State s bilancí 15 výher a dvou porážek dál dominuje. O patnáctibodovou výhru nad Torontem se postarali Jordan Poole s 33 body a Kanaďan Andrew Wiggins s 32 body. Stephen Curry zapsal pouze 12 bodů a k nim přidal osm asistencí, trefil dvě z deseti střel z pole.

Sestřih zápasu Golden State - Toronto:

Curry se v minulých dnech potýkal s menším zraněním, v neděli přišel o roli nejlepšího střelce ligy, těsně spadl na druhé místo za Kevina Duranta.

Jasné vítězství si připsal druhý nejlepší tým ligy Phoenix (13-3). Výrazně oslabený Denver doma přehrál 126:97. Náhradník Cam Johnson pomohl 22 body, Deandre Ayton stihl 21 bodů.

Pro Suns je to dvanáctá výhra za sebou, nejdelší vítězná série od sezony 2006/07, kdy ovládli 17 zápasů v řadě. Phoenix dal už v první čtvrtině 48 bodů a získal rychlé vedení o 20 bodů. Jen těsně tak zaostal za rekordem NBA, který před dvěma roky vytvořili Golden State 51 body za první čtvrtinu.

Momenty ze zápasu Phoenix - Denver:

Nuggets bez Nikoly Jokiče a Jamala Murrayho táhl devatenáctibodový Jeff Green. Francouzsko-český pivot Petr Cornelie dostal svou třetí šanci v NBA, na body však stále čeká. Za sedm minut dvakrát vystřelil z dálky, ale oba trojkové pokusy minul, zvládl tři doskoky a asistenci.