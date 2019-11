Rychlost v holkách je, těší kouče Králova Pole po pohárové výhře

V dosavadním průběhu sezony trápily královopolské basketbalistky výpadky, a to jak herní, tak z hlediska koncentrace. Středeční eurocupovou výhru nad Gorzówem proto jejich trenér Dušan Medvecký oceňuje hned ze dvou pohledů: KP Brno matematicky udržela ve hře o postup ze skupiny, a dodala jeho hráčkám sebedůvěru.

„Hlavně pro naši hlavu je to moc dobře,“ řekl Medvecký. „Dřív mi přišlo, že holky to mají nastavené tak, že zápas (v Eurocupu) nemůžeme vyhrát. S tím do toho šly. To je ale špatně. Teď vědí, že můžeme hrát i s takovými celky, jako je Gorzów, a je to výborné pro naši psychiku,“ pochvaluje si bývalý reprezentant.

Rozdíl oproti předchozím zápasům z brněnského pohledu byl hlavně v rychlosti. Zatímco v úvodním zápase skupiny na polské palubovce domácí tým Medveckého svěřenkyně v určitých fázích doslova smetl, v odvetě se už hrálo úplně jinak.

„My jsme si na tu rychlost především už zvykli. Turecká nebo polská liga je někde jinde než ta naše, ženské tam jsou zvyklé na jiné tempo. Nám to trvalo,“ podotkl Medvecký.

Po třech porážkách už mohl konstatovat, že výkon KP Brno byl takový, jaký by si představoval. Postupné zlepšování přitom podle signálů z Králova Pole nemusí být vyvolané ani tak tím, že Medvecký přišel k družstvu až na poslední chvíli a neměl čas na „svoji“ přípravu, ani nabráním kondice po rozehrání soutěží.

„Naše holky rychlé jsou,“ pousmál se kouč. „Ony rychlostně za Evropou nezaostávají. V naší lize se ale přizpůsobí pomalejší hře. Přijde Eurocup a úroveň je o level výš. Po pár zápasech si zvykly, věděly, jak mají hrát, jak stíhat. V nich to je. Jenomže Eurocup je někde jinde než naše liga,“ vysvětlil Medvecký.

Po cenném zjištění, které mu výhra přinesla, musí nyní trenér čekat bezmála tři týdny, než se bude možné zjistit, zda na zlepšený trend jeho svěřenkyně navážou. Ženský basketbal má reprezentační přestávku, další kolo Eurocupu sehraje KP Brno až 28. listopadu na půdě tureckého SK Botas.

Momentální odměnou pro Královo Pole je to, že má čtyři hráčky ve třech reprezentačních výběrech; Gabrielu Andělovou a Sarah Beránkovou v českém, Veroniku Remenárovou ve slovenském a Chatillu van Grinsvenovou v nizozemském.

„Je to pro nás dobrá vizitka, zároveň nám to přináší trochu problém. Je pauza a my jsme tady v osmi. Potřebovali bychom pořádně potrénovat. Jsem zvědavý, v jakém stavu se holky vrátí, jestli nebudou zraněné. Doufám, že v takových výkonech (jako ve středu) budeme pokračovat,“ dodal Medvecký.