Basketbalistky KP Brno vyhrály v Ankaře a drží naději na postup

Basket

Zvětšit fotografii Dušan Medvecký se raduje s hráčkami KP Brno. | foto: FIBA / KP Brno / David Titz

dnes 19:45

Basketbalistky KP Brno vyhrály v předposledním kole Evropského poháru v Ankaře nad místním týmem Botas 80:75 a po druhém vítězství za sebou udržely naději na postup do play off. V závěrečném 6. kole ale potřebují doma porazit izraelskou Ramlu a ani to jim nemusí stačit.

O výsledku dramatického duelu se rozhodlo v posledních minutách. Brňanky většinu zápasu dotahovaly mírnou ztrátu, ale skóre otočily a pět minut před koncem se ujaly vedení o sedm bodů. Domácí mocně dotahovaly, ale přesná ruka Michaely Staré a pevné nervy jejích spoluhráček přinesly cenné vítězství.

„Je to skvělé vítězství. Ve druhém poločase jsme hrály super v obraně, donutili jsme je k chybám a v závěru jsme to zkušeně přes Míšu Starou dotáhli k vítězství,“ řekl trenér Dušan Medvecký, pro něhož byl výsledek dárkem k pátečním 55. narozeninám. „Nechaly jsme se někdy zbytečně zatlačit, ale zase tak nervózní to nebylo,“ konstatovala Stará, autorka 16 bodů včetně čtyř tříbodových košů. Brňankám pomohlo, že domácí tým nastoupil bez tří hlavních opor včetně nejlepší střelkyně Kelsey Mitchellové. Klub s nimi ukončil smlouvu. „Měly jinou mentalitu a nezapadly do týmu,“ řekl ČTK manažer Botasu Ender Kaya. Podle tureckých médií byly ale příčinou rozchodu nevyřešené finanční záležitosti. I tak zůstala Botasu síla především pod košem díky téměř dvoumetrových Marině Basové a Quanitře Hollingsworthové, které se dohromady postaraly o 34 bodů a 25 doskoků. Nástup do utkání ale patřil Brňankám, které vedly 10:5 především zásluhou Evy Kopecké a Gabrielle Greenové. O náskok sice přišly, ale během prvního poločasu nenechaly domácí utéct na více než šestibodový rozdíl. Vyrovnaná partie pokračovala i ve druhém poločase a gradovala v závěru se šťastným koncem pro Brno. Greenová se na vítězství podílela 22 body a 8 doskoky. Evropský pohár basketbalistek - 5. kolo Skupina A:

Botas Ankara - KP Brno 75:80 (22:18, 40:34, 59:58)

Nejvíce bodů: Basová 22, Akbasová 17, Gulcanová 14 - Greenová 22, Stará 16, Kopecká 11. 18:00 Gorzów - Ramla

Tabulka Tým Z V P S B 1. Botas 5 3 2 399:349 8 2. KP Brno 5 2 3 334:403 7 3. Gorzów 4 2 2 302:266 6 4. Ramla 4 2 2 285:302 6