Hradec padl na půdě posledního Kolína. I s novou posilou

208 centimetrů vysoký podkošový hráč, kterého Hradečtí usilovně sháněli, přišel v pátek z NH Ostrava, vedle Hradce, Kolína a Brna čtvrtého týmu do party, která si to rozdává o černého Petra, jenž na konci sezony jednoho z nich pošle do nepříjemné baráže o setrvání mezi elitou.

Hradec v Kolíně hájil náskok dvou výher před svým soupeřem a případný úspěch by mu dodal více klidu do dalších bojů. Nestalo se tak, naopak se radoval soupeř, jenž na vítězství čekal předlouhých 11 zápasů. Po vyrovnané první půli (42:42) rozhodl nástup domácích do druhé, jejich náskok ještě Hradečtí dokázali téměř vyrovnat, ale závěr znovu patřil Kolínu a ten 87:74 vyhrál.

„Odehráli jsme velmi dobrý první poločas, ale mrzí mě, že jsme spoustou ztrát dovolili Kolínu se dotáhnout na nerozhodný výsledek. Myslím si, že tehdy začaly naše problémy. Nezachytili jsme pak vstup do třetí čtvrtiny a domácí hráči se uklidnili. Od té doby jsme jenom dotahovali,“ uvedl kouč hradeckých Královských sokolů Lubomír Peterka.

Hosté se díky kvartetu Stamenkovič, Pekárek, Tresač a Sedmák ještě v úvodu poslední čtvrtiny vrátili na rozdíl bodu, ještě tři a půl minuty před koncem bylo skóre hratelné (72:76), ale na víc už nebylo. Kolín, jenž se přes Vánoce posílil o dva Američany, výhru nepustil. „Věděli jsme, že nás čeká těžké utkání, protože Kolín odehrál dobrý zápas s Děčínem,“ uvedl kouč.