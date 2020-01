Nevšední česká premiéra: muž zápasu knockoutoval rozhodčího

V poslední sekundě Durham asistoval spoluhráči Martinu Kolářovi a parťákův následný úspěch náležitě oslavil. Radostně švihl vzduchem pěstí, jenže těsně předtím se natočil k nic netušícímu rozhodčímu, který jeho oslavné gesto schytal přímo do břicha a složil se k zemi.

„Měl jsem prostě velkou radost, že jsme stihli skórovat před vypršením času. Já to jen oslavil zapumpováním sevřenou rukou. Jenže jsem si neuvědomil, jak blízko jsem k rozhodčímu,“ popisoval Američan nebývalou situaci pro web Kooperativa NBL.

„Nebyla to myslím zase taková rána, ale byla rychlá, a on - stejně jako já - musel být hodně zaskočený. Byla to neskutečná náhoda.“

Durham se samozřejmě šel za svou ránu okamžitě omluvit a ušel trestu. „Pan rozhodčí naštěstí dopadl dobře a zápas ve druhé půli dopískal. Sám jsem v poločase nešel do šatny dřív, než jsem viděl, že je v pořádku. Pomáhal jsem mu na nohy a čekal, jak mu bude,“ pookřál.

Spoluhráči se Durhamovi posmívali, jemu o půli nebylo valně. „Ze všeho nejdřív jsem se zajímal o stav rozhodčího, protože jsem netušil, jak na tom bude.“

Teď ví, že při svých emotivních oslavách bude pozornější. „Už se nejdřív kouknu přes rameno, kdo stojí kolem,“ slibuje.