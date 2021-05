Sluníčko, pláž... Dočká se Elhotová? V USK po šestnácti letech končí

„Nejsem plánující člověk, já jedu podle intuice a podle toho, co zrovna je,“ uvedla v rozhovoru na klubovém webu. „Takže to beru tak, že skončila sezona, dala jsem si oddych a teď se připravuji na Evropu. To jsou moje nejbližší plány a dál se to bude odvíjet od mistrovství Evropy, jak se budu po tom cítit. Takže to nechávám otevřený,“ konstatovala maminka čtyřletého syna.

V České televizi nicméně naznačila, že chce spojit příjemné s užitečným. „Sluníčko, pláž... je to hodně neskromný přání, ale chci, aby to vyhovovalo celý rodině, když už se takhle vydáme do zahraničí.“

Vicemistryně světa z roku 2010 Pražankám pomohla k dvanácti ligovým titulům a k převzetí nadvlády nad domácí soutěží po Brnu. V roce 2015 s nimi ovládla i Euroligu.

„Týmu se dařilo přilákat zahraniční posily, právě z Brna přišla i Eva Vítečková. I díky tomu jsme jako USK mohli být lepší a lepší. Začali jsme být konkurenceschopní i na evropské scéně. Pak přišla paní trenérka Natália Hejková. Ona má ten dar vybrat hráče tak, aby to pasovalo do nějakýho kontextu a aby si ty hráčky sedly,“ shrnula Elhotová.

Teď už hodlá podle všeho před sportovními ambicemi upřednostnit rodinu a mateřské radosti. Už nechce být na dlouhé dny v euroligových bublinách odříznuta od syna. Další týdny napoví, jakou roli ve svém životě přisoudí basketbalu.