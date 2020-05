Brutální, říká si Elhotová při pohledu na program postvirové sezony

Euroliga byla přerušena v polovině března kvůli pandemii koronaviru v průběhu čtvrtfinále, v němž hráčky USK měly nastoupit proti Schiu. Vedení mezinárodní federace FIBA o několik týdnů později přišlo s návrhem soutěž dohrát na přelomu září a října finálovým turnajem na jednom místě pro osmičku čtvrtfinalistů.

„Nedovedu si představit, jak by to bylo s přípravou, protože tým potřebuje být nějakou dobu předtím pospolu. A to zatím nevíme, jestli bude možné. Ještě ani vůbec nevíme, jestli proběhne v červnu nějaký reprezentační sraz a jak se celkově budeme moci připravovat,“ uvedla Elhotová v tiskové zprávě.

„Teď si neumím představit, že by stáhli cizinky z jejich zemí a my byli schopní v září odehrát nějaké přípravné zápasy společně,“ dodala.

Pro USK přišlo přerušení Euroligy v nejméně vhodný okamžik, protože obhájkyně třetího místa byly ve formě a pomýšlely minimálně na postup do Final Four. Místo toho celému týmu ze dne na den skončila sezona a pro zahraniční hráčky to navíc znamenalo často kvapný návrat domů.

„Holky odjížděly jak se říká za pět minut dvanáct a nebylo jisté, jestli se domů dostanou. Tohle jsme všichni sledovali a všichni byli aktivní na naší společné skupině na WhatsAppu,“ přidala Elhotová, pro kterou nečekaná přestávka představuje šanci strávit alespoň víc času s tříletým synem Danielem.

Koronavirová krize také výrazně změnila sportovní kalendář, a i když ženského mistrovství Evropy v roce 2021 se nedotkla, šampionát skončí měsíc před startem z letoška přeložených olympijských her. Češky se na olympiádu v Tokiu neprobojovaly, ale jiné hráčky čekají během krátké doby dvě vrcholné akce.

Česká basketbalistka Kateřina Elhotová jako hrdinka zápasu s Rumunskem.

„Pro některé státy to bude brutální. Ale asi to jinak naplánovat nešlo, když olympiáda nemůže být letos. Každopádně ty holky budou určitě unavené. To není jen tak odehrát Evropu a pak si jet na olympiádu,“ prohlásila Elhotová. „Nikdy jsem to nezažila, ale stačilo mi, jak je člověk vyřízený po minulé Evropě, kde jsme skončily v základní skupině,“ dodala.

„Když člověk odehraje třeba osm zápasů na mistrovství Evropy a pak prakticky za měsíc by měla být olympiáda, tak je organismus určitě unavenější, než kdyby se připravoval jen na jednu akci,“ přidala třicetiletá basketbalistka. Favorité jako Španělsko nebo Francie však podle ní nic nevypustí. „Nemyslím, že by poslali nějaké jiné hráčky, prostě to zvládnou,“ dodala.