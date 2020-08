Cítila jsem se v sezoně velice dobře, říká basketbalová královna Elhotová

Podle svých slov v nedohrané uplynulé sezoně kvůli koronaviru cítila kvalitní formu. Velkou roli podle třicetileté opory USK Praha hraje fakt, že její syn Daniel v listopadu oslaví čtvrté narozeniny a nároky na kombinaci péče o něj s kariérou profesionální hráčky se mění.

„Cítila jsem se v sezoně velice dobře. Mnohem líp než v té předešlé. Únava už nebyla taková, díky tomu, že malý už je větší. U mě je to od toho hodně odvislé, takže doufám, že do další sezony budu mít energie ještě víc a dokážu toho ještě víc,“ řekla Elhotová v rozhovoru s novináři.

Konec sezony nastal pro ni a USK Praha na prahu plánovaného čtvrtfinálového souboje Euroligy s Schiem. Hrát se mělo 11. března na Královce, italský tým byl i v Praze, ale ministerstvo zdravotnictví nakonec duel zrušilo. „Pro nás to bylo zajímavé. Ještě po obědě jsme nevěděly, jestli se bude hrát,“ vzpomínala Elhotová.

Obhájkyně bronzu v Eurolize nakonec po zrušení soutěží získaly domácí titul z nedohrané ligy, ale mezinárodní soutěž byla zrušena. Pražanky po druhém místě ve skupině A za dalším favoritem Jekatěrinburgem útočily přitom na další Final Four a byla šance, že by ho i klub hostil.

„Já doufám, že to, co jsme předvedly minulou sezonu, dokážeme zopakovat. Máme nějaké obměny v kádru, ale věřím, že dokážeme udržet tu kvalitu a zopakovat aspoň to, co se odehrálo aspoň v základní skupině. Nikdo asi neví, jak to bude pokračovat. Co bude v září, říjnu? Já doufám, že budeme hrát,“ prohlásila.

Mezi hlavní opory USK patří Američanky Alyssa Thomasová a Brionna Jonesová a Elhotová doufá, že se při současných opatřeních do sezony po návratu z USA zapojí. „Co mám informace, tak zůstávají obě v našem týmu, ale otázkou je, jestli budou moct přijet do země,“ podotkla kapitánka suverénně nejlepšího českého klubu současnosti.

Věří také, že ekonomická situace po pandemii koronaviru klub neoslabí a udrží si podmínkami dosavadní standard. „Myslím, že to nebyla vůbec jednoduchá doba a pořád pokračuje. Každopádně my jsme to úplně nepocítily. Myslím si, že každá z nás je za to šťastná a je to právě díky majiteli klubu (Ivanu Zachovi), který je ochotný a dělá mu to radost i v této době. Uvidíme, co to přinese dál,“ prohlásila Elhotová.

Po dlouhé soutěžní pauze se těší, až se začne opět hrát. „Já doufám, že toho odpočinku nebylo až moc. Nedokážu to teď zhodnotit. Myslím, že začínáme přípravu včas 10. srpna a budeme pokračovat s vidinou toho, že se bude hrát. Doufám, že ano, protože teď je to dost nejasné a moc se na to těším,“ řekla Elhotová.

Snažila se udržoval, jak to situace dovolila. „Míč jsem měla v ruce hodněkrát a šla jsem si i zaběhat docela často. Nebude to snad pro mě velký skok. Myslím, že dny trávím docela aktivně právě kvůli malému. Snažím se, aby i on to měl aktivní. Chodili jsme na kolo, jen brusle jsme ještě moc nedokázali zrealizovat,“ popsala.

Více času se synem si užila. „Jsem ráda, že jsme léto mohli trávit spolu. Zjistila jsem, že je super trávit čas i s kamarády, co mají stejně staré děti. Přeci jen my jako dospělí už jim nedostačujeme. Teď od září půjde do školky, takže se nám zase společný čas trošku změní. Je to správný čas, kdy si tam bude hrát s dětmi,“ řekla Elhotová.

Od poloviny června je i tetou, protože mladší sestře Karolíně, spoluhráčce z USK i reprezentace, se narodila dcera Jasmína. „Zatím to vypadá, že ségra bude v cizině s přítelem, takže kočárkování se moc nenabažím,“ smála se Elhotová, protože přítel její sestry Tomáš Kyzlink hraje basketbal v Itálii.

Kateřina Elhotová jako nejlepší basketbalistka roku

Jako divačka si loni v září užila tažení české mužské reprezentace za historickým šestým místem na mistrovství světa v Číně. V jejich úspěch dopředu věřila a doufá, že z něj bude těžit celý tuzemský basketbal. „Já si myslím, že je nejdůležitější, aby co nejvíc dětí to přitáhlo ke sportu. A myslím, že to se daří,“ prohlásila vicemistry světa z roku 2010.

Na začátku října bude mít největší úspěch ženského samostatného českého basketbalu, který vyrovnal počiny z dob Československa z let 1964 a 1971. desetileté výročí. „Deset let je hrozně dlouhá doba. Když mi někdo připomene rok 2010, tak mu říkám: ‚Ježíšmarjá, to už snad ani není pravda. Byl to perfektní úspěch, ale chtělo by to zase nějaký přidat,“ dodala Elhotová.