Těhotnou Chorvatku nahradí Srbka. USK Praha obměnil podkošovou sestavu

„Na začátku bych chtěla říct, že jsem šťastná, že můžu být součástí euroligového týmu, který má za sebou bohatou historii. V téhle sezoně jsem ZVVZ USK Praha sledovala. Styl hry se mi strašně líbí a myslím, že se rychle dostanu do systému hry Natálie Hejkové,“ uvedla šestadvacetiletá Stankovičová, který získala bronz na olympijských hrách v Riu de Janeiro v roce 2016 i předloni domácím na mistrovství Evropy.

„Věřím, že následující sezona v Eurolize bude mnohem úspěšnější a že se tým zase vrátí do Final Four, kam také patří. Doufám, že se situace kolem pandemie změní k lepšímu a všichni si budeme užívat atmosféru v halách. Kdybych si mohla vybrat klub, ve kterém bych chtěla hrát, byl by to právě ZVVZ USK Praha. Veliký pozdrav fanouškům a klubu, brzy na shledanou,“ prohlásila nová posila.

Stankovičová, která měří 196 centimetrů, měla v uplynulé sezoně v průměru 12 bodů na utkání a 8 doskočených míčů.

Marija Režanová z USK Praha se chystá na zápas.

V Srbsku hrála za Slobodu Novi Grad, v Maďarsku za Šoproň a Pécs, v Turecku za Hatay Büyüksehir Belediyespor a Galatasaray a v Polsku za Artego Bydgoszcz. V roce 2015 ji draftovalo ve WNBA San Antonio.