Liga basketbalistek mizí se po šestnácti letech z Karlových Varů

„V sezoně 2019-2020 se Ženská basketbalová liga v Karlových Varech hrát nebude,“ stručné a jasné prohlášení manažera BK Lokomotiva Karlovy Vary Romana Malečka rozhodně zasluhuje vysvětlení. Vždyť se tak stalo po šestnácti letech nepřetržitého působení a celkem dvaadvaceti letech v nejvyšší soutěži. Historie basketu v nejzápadnějším kraji republiky se ptá i zavazuje.

První důvod je asi ten základní, a to finanční. „Dostali jsme daleko menší příspěvek jak od státních orgánů, tak i města,“ vysvětluje Maleček.

Druhý důvod je tzv. materiální, tj. hráčský. „Máme slabší ročníky juniorek a kadetek, které by mohly hrát ŽBL. Nechceme hrát basketbal, jako to dělají jiné kluby, které nakoupí deset hráček z jiných klubů a ze zahraničí. To dělat nechceme a ani nemůžeme,“ přiznává karlovarský manažer a dokládá úbyt kádru: „Za poslední tři, čtyři roky nám odešly některé hráčky do klubů, kde jim bylo nabídnuto něco navíc.“

Hrát bude poprvé Chomutov

ŽBL si v příští sezoně místo Nymburka zahraje Chomutov, který od středočeského celku získal licenci. Tým Levhartic povede Tomáš Eisner, současný trenér extraligových kadetek a juniorek, které vyhrály ligu. Právě talentované chomutovské hráčky, které z mládežnických kategorií přecházejí mezi dospělé, by co nejdřív měly tvořit základ týmu v ŽBL.

Pozvánku do nově tvořeného celku dostaly opory současného ženského týmu Chomutova Jitka Eisnerová a Naďa Salačová, všechny tři působily také v Karlových Varech, šanci dostanou i nejlepší juniorky. Několik hráček přechází z Nymburka. Je mezi nimi i 21letá křídelní hráčka a bývalá mládežnická reprezentantka Michaela Krejzová.

Historie basketu v KV V r. 1972 se karlovarské basketbalistky, jako TJ Lokomotiva Karlovy Vary, poprvé objevily v nejvyšší československé soutěži, ale po jedné sezoně hned následoval sestup. To se opakovalo i v sezoně 1974/5. Od sezony 2003/4, jako BK Lokomotiva Karlovy Vary, už v české nejvyšší soutěži hrály Vary nepřetržitě až do letoška. V mezidobí do postupu v roce 2003 hrál ve městě ligu ještě jiný klub BK Thermia Karlovy Vary (1997) a následně BK Blex Dermacol Karlovy Vary (1998, 1999), který se zúčastnil i evropského poháru Liliany Ronchetti, předchůdce dnešního EuroCupu. Od roku 2015 do 2018 se hrálo pod názvem BA Karlovy Vary díky spolupráci s pražskou Spartou Minulou sezonu jako BS DSK basketball Nymburk-KV díky spolupráci s Nymburkem. Úspěchy KV basketu

4x5. místo v lize

2. místo: Středoevropský pohár CEWL 2007/2008

3. místo: Středoevropský pohár CEWL 2008/2009

3. místo: Český pohár 2007/2008

4. místo: Český pohár 2016/2017



Ženy BK Levharti Chomutov prošly bez porážky základní částí 2. ligy, suverénním způsobem vyhrály i finálovou skupinu a tím si vybojovaly postup do 1. ligy. Vedení klubu však už v té době zvažovalo možnost posunout chomutovský ženský basketbal rovnou do ŽBL. Ženská nejvyšší soutěž už se v Chomutově hrála, v jediné sezoně 2005/06 zde pod názvem Slovanka Chomutov působil tým klubu Basket Slovanka. V rámci Ústeckého kraje zapsal poslední účast v ŽBL v sezoně 2007/08 Skřivánek Ústí nad Labem.

Ženy Nymburka končí v ŽBL poté, co se nedohodly na další spolupráci s tamním klubem mužů. Zdánlivě nelogická souvislost je jasná. Právě Nymburk byl v uplynulé sezoně partnerem Karlových Varů, když soutěž hrál pod názvem BS DSK Basketball Nymburk-KV a pár zápasů odehrál na západě Čech odehrál.

Při předpokládaných problémech Nymburku byly prvními zájemci právě Karlovy Vary, aby se zde znovu usadila nejvyšší ženská basketbalová soutěž.„Uvažovalo se o tom, ale majitel a šéf klubu Daniel Kurucz nevěděl, jak bude dál fungovat v civilním životě. Když v průběhu května dostal nabídku, aby nadále pokračoval jako manažer vítkovických železáren, rozhodl se pro ni,“ říká Roman Maleček.

Nulová podpora města rozhodla

Až teprve v té chvíli se mohlo řešit co dál. „Uvažovalo se i o variantě návratu do Karlových Varů, ale nepřidělení dotace od města vše vyřešilo. Ženský basketbal není momentálně číslo jedna v Karlových Varech,“ podotýká Maleček.

Ovšem nic není ztraceno a dveře do elitní soutěže nejsou definitivně uzavřeny. Do ŽBL se budou Vary chtít probojovat v průběhu dvou, tří let. Zatím stále mají extraligovou licenci. „Pokud bychom měli naplněn silný kádr, kde bychom měli šest až osm našich odchovankyň, které by kvalitativně splňovaly úroveň nejvyšší soutěže, tak bychom mohli soutěž vybojovat nebo požádat vrcholný orgán o začlenění do soutěže nebo odkup,“ objasňuje karlovarský manažer Roman Maleček.

Vary jsou stále členy asociace ženských basketbalových ligových klubů. To, že nehrají soutěž, neznamená, že jim byla odejmuta licence. „Letos jsme o to nežádali, protože na to nyní není ani finanční ani hráčská situace,“ přesto Maleček potvrzuje, že příští sezonu se liga ve Varech opravdu hrát nebude.

Příští sezonu se nehraje

„Hrát soutěž někde na chvostu, nakoupit pár hráček z těch peněz, co nám zbyly, mi přijde nedůstojné ženského basketbalu v Karlových Varech. Vždy jsme to hráli s našimi hráčkami, které samozřejmě byly doplněné, abychom hráli nějakou úroveň.“

Ženský tým v Karlových Varech, ale nadále bude fungovat. Minulou sezonu BK Lokomotiva Karlovy Vary sice vyhrála západočeskou oblast a mohla by zkusit hrát druhou ligu, nicméně se rozhodli, že bude výhodnější, aby se hráčky ještě vyhrály. Proto budou hrát znovu oblast. Směřují větší zaměření na mladší ročníky.

„Máme to dobře nastavené v ročnících od minižákyň 11. let až po žákyně. V kategorii 11, 12 i 13 let jsme letos postoupili do finále mistrovství republiky, v kategorii 14 let jsme se z ligy dostali do extraligy. Je to poměrně silná kategorie jak početně, tak i kvalitativně. Dohodli jsme se, že budeme dávat hodně prostoru těmto dívkám a přidáme na sezonu i nové trenéry,“ říká Roman Maleček.

Hráčky se vychovaly a vychovají

A to vše proto, aby se dalo v budoucnu stavět na vlastních kvalitních odchovankyních. Vždyť jména sestry Vrbkovy, sestry Mottlovy, Hana Peklová, Jarmila Macková v 70. a 80. letech minulého století a z novodobé éry Eva Antoníková, Lucie Blahůšková (nejlepší basketbalistka Evropy 2003), Tereza Brantlová (juniorská mistryně světa 2001), Kateřina Zohnová (bronz na juniorském mistrovství Evropy 2002 a 2004), Šárka Kučerová (zlato z ME juniorek 2002), Lenka Větrovcová (bronz na juniorském mistrovství Evropy 2002 a 2004), Blanka Sedláčková (bronz na juniorském mistrovství Evropy), Michaela Magerčiaková (slovenská reprezentantka) a třeba další reprezentantky Dana Kušlitová, Karolína Malečková, Eva Moučková, Jana Houdková, z karlovarské líhně hrála velmi významnou roli v českém ženském basketbale.

Odchovankyně by vytvořily tým

Ostatně z odchovankyň, které vyrůstaly nebo zahajovaly profesionální kariéru v Karlových Varech, nebo hráček, které v posledních letech ve Varech působily, a proháněly se minulou sezonu po českých palubovkách, by byl zajímavý výběr. Hned tři (Malečková, Casey a Zohnová) pomohly brněnským Žabinám k druhému místu v lize, ve Slavii Praha byly dvě (Pohunková, Sklenářová), v KP Brno Bartáková, některé vypomáhaly ve Strakonicích atd.„Pokud pomineme finance, dal by se z nich sestavit velmi slušný kádr,“ posteskl si Maleček.

Ani reprezentace ve Varech není

Stejně jako na klubové úrovni tiše zmizel ze scény reprezentační basketbal v Karlových Varech. Vše začalo nezapomenutelným mistrovstvím světa 2010 a stříbrnou medailí v KV Areně. Od té doby se na místě konal každý rok přípravný turnaj před významnou mezinárodní akcí, těšili se sem vždy jak české reprezentantky, připomenout si místa svého životního úspěchu, tak i špičkové zahraniční týmy, zažít perfektní organizaci a kvalitu v prostředí nádherného lázeňského města. A najednou ticho po pěšině, letos se turnaj ve Varech nekoná.

„Už na podzim loňského roku jsme začali jednat s novým vedením radnice. Bylo nám přislíbeno, že vše bude, jak bylo. Tak jsme začali přípravu na turnaj, ale najednou ze dne na den jsme dostali zprávu od Nadace města Karlovy Vary, že příspěvek na turnaj je ve výši nuly,“ popisuje Roman Maleček.

Nedostali příspěvek, turnaj není

„To byla trochu rána. Okamžitě jsme jednali s vedením města, protože s tím bylo spojené neuvěřitelné množství problémů, nakonec to nedopadlo. Na poslední chvíli jsme museli turnaj přesunout do Prahy. Apelovali jsme, že turnaj má tradici a reklamu, chtějí sem jezdit velmi kvalitní zahraniční týmy, propaguje město, ale bohužel. Bolí mě to,“ dodává Roman Maleček, který byl duší organizačního týmu.

A tak první výraznější prověrka ženské reprezentace v přípravě na evropský šampionát, který začíná už za deset dní, byla poprvé mimo Karlovy Vary. V rámci mezinárodního turnaje v Praze na Královce Lvice vyzvaly Maďarsko, Lotyšsko a Bosnu a Hercegovinu. Silným soupeřům poprvé v přípravě čelily prakticky v nejsilnější sestavě.

Pražský turnaj místo Varského

Turnaj otevřely vítězstvím nad Maďarskem. Přes dobré tři čtvrtiny nakonec domácím fanouškům připravily nervydrásající konec v němž uhájily vítězství 65:58. Se spolupořadatelkami ME Lotyškami předvedly české hráčky podobný výkon a nakonec těsně podlehly 63:69. Turnaj zakončily sobotní výhrou 86:54 nad Bosnou a Hercegovinou