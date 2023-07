Španělské zklamání střídá italská výzva. Těším se na tlak, hlásí Reisingerová

„Minulá sezona byla velmi těžká a komplikovaná po stránce zdraví i výkonů,“ přiznala 25letá pivotka na sobotním galavečeru, kde obhájila loňské prvenství v anketě o nejlepší českou basketbalistku.

„Ani cíle, které jsme si s týmem daly, jsme nesplnily tak, jak bychom si přály,“ připomněla vyřazení ve čtvrtfinále Euroligy od USK Praha a druhé místo v domácí soutěži za Valencií.

Reisingerová se navíc potýkala se zraněním paty, kvůli němuž vynechala i červnové mistrovství Evropy, kde Češky obsadily sedmé místo.

„Zápasy jsem prožívala hodně. Věděla jsem, že i kdybych tam byla, tak by mé výkony nebyly adekvátní a možná bych si ještě víc ublížila, ale mrzelo mě, že jsem si nemohla turnaj užívat s holkama. Co předvedly, bylo neuvěřitelné, jsem na ně pyšná. Věřím, že jsme na dobré cestě a že bychom v dalších letech mohly dosáhnout na ještě větší úspěch.“

I vzhledem ke zdravotním potížím se rozhodla po roce opustit Salamancu, ze Španělska odejde po šesti letech. „Celkově řešení mého zranění nebylo takové, jaké jsem si představovala. Ne od klubu, nebo ode mě, myslím, že obě strany v tom trošku mají prsty. Zklamání na konci bylo velké, měla jsem pocit, že takhle pokračovat nechci, že chci zkusit něco nového.“

Julia Reisingerová ze Salamanky při trestném hodu

Navzdory ne úplně ideální sezoně dostala nabídku od ambiciózního Schia, které bude v nadcházejícím ročníku Euroligy obhajovat třetí místo a pokusí se zaútočit na nejvyšší příčky.

„Myslím, že to je ideální,“ vyhlíží Reisingerová nové angažmá. „Po téhle sezoně jsem vůbec nečekala, že bych se mohla dostat do takového klubu, ale jsem moc ráda, že mi trenér Schia důvěřuje. Doufám, že nikoho nezklamu. Tým má hodně vysoké ambice, takže se těším i na tlak, jestli dokážeme cíle splnit. Snad se zase dostaneme do Final Four Euroligy.“

Do městečka na severu Itálie kousek nad Benátkami, kde žije zhruba 40 tisíc obyvatel, poletí poprvé v pondělí, aby si nový domov obhlédla. Tuší, že tam nalezne podobnou náturu lidí jako ve Španělsku, z prvních rozhovorů se zástupci klubu je nadšená.

„Myslím, že mi to zase přiroste k srdci. Mám z lidí příjemný rodinný pocit, ani nevím proč, vlastně je vůbec neznám, ale cítím, že by to mohlo být skvělé. Budeme mít vynikající tým, jeho základ zůstal, přijdou jen čtyři nové hráčky z ciziny,“ přibližuje česká basketbalistka.

Nadobro se do Schia přestěhuje 18. srpna, věří, že do té doby bude zdravotně zcela v pořádku. „Teď už je můj stav mnohem lepší, ale nakonec jsem musela projít jednou operací,“ prozradila. „Byla to dlouhá a bolavá cesta, těším se na začátek sezony a až se přidám do pětkového basketbalu, protože samotnou už mě trénovat nebaví.“

Vítězové hlavních kategorií Basketbalisty roku. Mezi muži triumfoval Tomáš Satoranský, prvenství mezi ženami obhájila Julia Reisingerová.

Do nového působiště vyrazí jako dvojnásobná vítězka ankety Basketbalistka roku, letošní obhajoba ji vzhledem ke zmíněným patáliím příjemně překvapila.

„Myslím, že jsem měla lepší sezony, teď hrálo dost holek mnohem líp než já, určitě si to zasloužily. Ale jsem ráda, říkáte si, že sezona stála aspoň za tohle, výhra mě bude hnát zase dál. Řeknu si: Dobrý, jedna sezona je u konce, jedeme na další, která už bude lepší.“