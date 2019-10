Solidní nejistota v Číně? NBA zavětřila novou šanci a cílí na Indii

VIDEO: The @Pacers open the 2nd half on a 17 to 5 run! @SacramentoKings lead 86-83 on @NBATV. #NBAIndiaGames https://t.co/vGhiDSCQX6 Pro zobrazen� videa mus�te m�t zapnutou podporu JavaScriptu

The @Pacers open the 2nd half on a 17 to 5 run! @SacramentoKings lead 86-83 on @NBATV. #NBAIndiaGames https://t.co/vGhiDSCQX6