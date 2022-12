Hradecký kouč: Pokud nechceme spadnout ještě hlouběji, tak musíme vyhrát

Nedá se s tím než souhlasit, trochu to teď jde trochu proti nám,“ netají kouč hradeckých Královských sokolů Lubomír Peterka. Jeho tým se v tabulce NBL momentálně nachází na posledním místě.

Narážíte především na poslední dvě domácí utkání?

Přesně tak. Velká smůla nás potkala s Ostravou, tam jsme byli výhře hodně blízko. Celý zápas jsme vedli, byli jsme lepší, jenomže pět minut před koncem se vyfauloval pivot Šturanovič a přišel zlom v náš neprospěch, protože za něj nemáme náhradu. Proto těsná porážka a proto na první domácí výhru stále čekáme.

Měli jste k ní nakročeno v dalším domácím zápase s USK Praha, vedli jste o devět bodů. Jenomže pak se porouchala světelná tabule a utkání se nedohrálo.

Tohle také hodně mrzí, protože tým byl rozjetý, dařilo se mu, ale pak přišlo tohle.

Podle verdiktu svazu soupeř vyhrál kontumačně. Co na to klub?

Že takový verdikt sice padl, ale my jsme se proti němu odvolali.

S jakými argumenty?

Že se v pronajaté hale, kde hrajeme, u světelné tabule objevila softwarová chyba, která nešla odstranit, za což my nemůžeme. Podle mě to nebylo dobré rozhodnutí, rozhodnout by se mělo na hřišti.

Ať už to dopadne jakkoliv, utkání s Olomouckem pro vás a pro další vývoj v soutěži bude hodně důležité.

Vzhledem k naší situaci, ve které jsme, naprosto. Pokud nechceme spadnout za naši konkurencí ještě hloub, tak musíme vyhrát. V opačném případě nám Olomoucko odskočí už na dva zápasy a to by pro nás bylo hodně těžké.

Máte recept na to, abyste, stejně jako v prvním zápase sezony na jeho hřišti, uspěli?

Podle mě bude hodně důležité, abychom odehráli celé utkání v maximálním nasazení a soustředění. Letos jsme už několikrát doplatili na to, že někteří hráči občas v zápase zvadnou a pak to těžko honíme. Myslím, že máme kvalitnější tým než Olomoucko, oni hrají v užší rotaci, takže když vydržíme, máme šanci. Pro nás by to byl nejlepší vánoční dárek.

Před sezonou jste se netajili tím, že letošní sezona nebude tak ambiciózní jako loňská. Avšak není to ještě těžší, než jste předpokládali?

Bohužel se zatím naplňují spíše ty horší scénáře. Z loňského kádru zůstali jen tři hráči, přišli tři noví zahraniční a k nim mladí, kteří NBL většinou nikdy nehráli. Dáváme to dohromady, potřebujeme přidat, ale zatím to je tak, jak to je.

Není pro vaši situaci těžší i to, že se liga oproti minulým sezonám vyrovnala?

Jestli je to těžší, nebo ne, to je těžké říct, ale o tom, že je jiná, se nedá pochybovat. Podívejte se, kde je dneska Nymburk, který už má čtyři porážky, naposledy ho přejelo Ústí. Ukazuje se, že při současné vyrovnanosti může každý porazit každého, takže týmy kolem nás získávají body.

Jak pohlížíte na další zápasy?

Nebudeme to mít jednoduché. Teď máme doma Olomoucko, ale los nás ve druhé části často posílá na hřiště týmů, kde bude těžké něco uhrát. Doma toho máme odehráno už poměrně dost.

A zatím na první domácí výhru stále čekáte...

Bohužel. O těch dvou posledních zápasech jsme už mluvili, v některých před nimi jsme měli smůlu v tom, že jsme nehráli kompletní. Třeba Kolín k nám přijel v době, kdy k poražení asi byl, jenomže nám chyběli Škranc a Mandalinič, to byl pro nás obrovský hendikep, a nevyšlo to.

V průběhu sezony jste získali velkou posilu, přišel Američan Autrey. Hodně velká pomoc?

Určitě, i když si zatím spolu stále zvykáme. Každopádně jsme se třeba zlepšili ve ztrátách, před jeho příchodem jsme jich měli tak dvacet na zápas, což je strašně moc. Teď už je to lepší.