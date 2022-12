Basketbalisté Brna si výhrou nad Hradcem Králové upevnili vedení v lize

Brněnský tým táhl za jedenáctou výhrou v sezoně Kameron Jamal Chatman. Šestadvacetiletý Američan si připsal double double za 19 bodů a 11 doskoků. Nejlepším střelcem zápasu byl ale Lamb Autrey v dresu Královských sokolů s 26 body.

„Nebylo to úplně jednoduché utkání. Věděli jsme, že Hradec nepřijede s poraženeckou náladou. Na začátku to ukázali, nám chvíli trvalo, než jsme se dostali do tempa. Myslím si, že od druhé čtvrtiny jsme diktovali hru a hráli jsme tak, jak jsme zvyklí,“ zhodnotil vítězný zápas Martin Vaněk, asistent brněnského trenéra Lubomíra Růžičky. „Jsem na ten tým pyšný, protože dnes bojovali za hlavního trenéra, který má nemocného jednoho člena rodiny, a právě proto jsme se rozhodli, že ten zápas povedu já,“ dodal.

Kolín, který na začátku prosince získal skalp Nymburka, v Opavě od začátku ztrácel. Středočeši nakonec prohráli o 22 bodů a v tabulce klesli na čtvrté místo.

Basketbalová Kooperativa liga mužů - 13. kolo: USK Praha - Ostrava 85:95 (28:21, 41:48, 67:65)

Nejvíce bodů: Böhm 29, Pipes 21, Okauru 12 - Morgan 20, Mathon 18, Radukič 18. Brno - Hradec Králové 96:73 (21:19, 45:34, 73:54)

Nejvíce bodů: Chatman 19, Mišula a Půlpán po 13 - Autrey 26, Peterka 12, Goga a Šturanovič po 8. Opava - Kolín 102:80 (24:18, 48:41, 78:59)

Nejvíce bodů: Zbránek 17, Jurečka 16, Mokráň 15 - Lošonský 13, Jelínek 12, Číž a Novotný po 11. Olomoucko - Slavia Praha 97:87 (19:13,48:45, 70:62)

Nejvíce bodů:Williams 20, Feštr 19, Moten 18 - Kheil 26, Rožánek 18, Dworsky 13.