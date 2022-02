Hradec lídra na začátku drtil. Takový průběh jsme nečekali, přiznal Goga

„Takový průběh jsme nečekali. I proto, že týden a půl jsme netrénovali pět na pět. Sešli jsme se až dva tři dny před zápasem,“ řekl hradecký hráč Adam Goga po zápase, v němž se nakonec Nymburk prosadil, ale porážka 80:90 je pro Královské sokoly velmi přijatelná.

Hradecké družstvo se v minulých dnech muselo vyrovnat s tréninkovým a herním výpadkem, které jim způsobila nařízená karanténa. Na hřišti to ale nebylo znát, byť nadějný náskok neudrželo.

„Bohužel jsme v dalším průběhu zápasu v obraně polevili a Nymburk šel přes nás. I tak jsme spokojeni, protože jsme se chytli a nenechali Nymburk, aby nás přejel o třicet bodů,“ potěšilo hradeckého hráče, „drželi jsme to vyrovnané až v podstatě do konce, do posledních dvou minut, Nymburk musel hrát naplno a nemohl vypustit ani minutu.“

Přes porážku se Královští sokoli drží mezi týmy, které si mohou zajistit přímý postup do čtvrtfinále play off, což se bude po nadstavbě týkat šesti nejlepších. Už dnes si mohou svoji bilanci vylepšit, v hale v Třebši je totiž čeká už dvakrát odložené utkání posledního kola základní části s Brnem (18.00).