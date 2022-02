Basketbalisté Nymburka vyhráli v Hradci Králové z patnáctibodové ztráty

Nymburští obhájci titulu prohráli první čtvrtinu 16:28 a na začátku druhé čtvrtiny prohrávali už o 15 bodů (16:31), ale ještě do poločasové přestávky dokázali skóre otočit. Po změně stran už se hrálo podle not favorita, v jehož dresu se 30 body a pěti trojkami blýskl Jerrick Harding.

„Začali jsme hrozně, zejména v obraně. Dostávali jsme mnoho jednoduchých bodů, jednoduché doskoky, jednoduše jsme dovolili Hradci dělat, co chtěl. Ale potom jsme se dostali zpátky do hry, co jsme chtěli hrát,“ konstatoval nymburský kouč Alexander Sekulič. „Nymburk se nám podařilo zaskočit, ale samozřejmě poté ukázal svoji sílu a postupně si vybudoval náskok. Ale myslím si, že jsme ještě zazlobili a nakonec ta prohra je relativně těsná. Pro nás dobrý zápas. Dobrá příprava na další těžkou sérii, co máme před sebou,“ řekl trenér Sokolů Lubomír Peterka.

Opavané si na Folimance už v prvním poločase vypracovali patnáctibodový náskok, ale domácí, kteří hráli ligový zápas poprvé po dvou týdnech, se po změně stran vrátili do hry a před koncem třetí čtvrtiny šli dokonce do vedení 62:58. Do poslední desetiminutovky se šlo za nerozhodného stavu, ale Slezané do ní vstoupili sedmi body za sebou a další obrat už nepřipustili. Kapitán hostů Jakub Šiřina dal 22 bodů, domácí Kyle Mangas při páté porážce USK za sebou ještě o dva víc.

„Využili jsme naší formy a naopak nerozehranosti USK, kdy kvůli covidu vyšli z herní praxe. Tak ten první poločas i vypadal. Naopak kredit USK za druhý poločas. Naopak my jsme v něm vyrobili několik hloupých chyb, nechali je vrátit do zápasu a bylo z toho nakonec ještě drama. Ten závěr jsme zvládli lépe a zkušeněji,“ řekl Šiřina.

Výhru Kolína řídila základní pětka, v níž každý hráč dal alespoň deset bodů, hvězdou domácího týmu byl ale pivot Jakub Petráš, autor 31 bodů a 13 doskoků. Kapitán Adam Číž se vedle 13 bodů zaskvěl 16 asistencemi, což je nový rekord sezony. Východočeši prohráli potřetí za sebou, nepomohli jim ani dva dvacetibodoví střelci Petr Šafarčík (23) a Michal Svoboda (22).

Ve skupině A2 si Děčín pojistil vedení výhrou 102:88 nad sousedem v tabulce Ostravou. Kapitán Severočechů Tomáš Pomikálek zapsal 28 bodů, Ondřej Šiška přidal 19 bodů a 11 asistencí. V duelu dvou nejslabších týmů ligy poslední Jindřichův Hradec zvítězil v hale Olomoucka 99:78 a vyrovnal se soupeři třetí výhrou v sezoně, první po dvanácti porážkách.