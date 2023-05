Pro nás je důležitá energie, tvrdí po postupu opavský křídelník Zbránek

„Rozhodl vstup do zápasu, energie s jakou jsme do něj šli, s jakou jsme útočně doskakovali, s jakou bránili,“ komentoval opavský křídelník Filip Zbránek souboj s Brňany. „Platila na ně i zóna, kterou jsme většinu zápasu vytáhli. Tím jsme je dostali. Brno se pak hledalo v útoku. Neměli moc otevřené střely, nevěděli, co hrát.“

Takže zónová obrana, což je pověstná opavská tradice, pořád na spoustu soupeřů platí?

Říkali jsme si, že vyzkoušíme ještě více variant, ale nakonec jsme zůstali u jednoho typu. Víc prozrazovat nebudu (usmál se).

Ke konci první půle soupeř začal stahovat vaše osmnáctibodové vedení. Čím to bylo?

Něco jsme nedoskočili a oni se začali více prosazovat v útoku. Ale stav jsme si pohlídali, nastoupili zkušení borci. Ubránili jsme jejich klíčové hráče.

Tudíž se projevila opavská zkušenost?

Určitě. My jsme tak dnes na začátku i nastupovali – čtyři nejstarší hráči a Honza Švandrlík. Ta opavská zkušenost tady je už dlouho.

Vedle 54 doskoků jste si pomohli i čtrnácti trojkami, jimiž jste soupeře ve čtvrté čtvrtině dorazili...

Když už trojka padne každému, když ji každý před vámi dává a ještě je vysoký rozdíl ve skóre, tak člověk už nemám být proč nervózní a padá to tam samo.

V semifinále se utkáte s Nymburkem. Je to schůdnější soupeř, než loni ve finále, kdy jste s ním prohráli?

Jsou slabší než loni, ale ani my jsme tuto sezonu nepředváděli nějaké výborné výkony. Teď jsme ale porazili druhé Brno, kvalitu máme. Jenže Nymburk také. Bude to boj o každý centimetr jako s Brnem.

Je za tím, že zvládáte těžké zápasy, skutečnost, že váš kádr je už hodně dlouho pohromadě?

My jsme si ještě před předkolem říkali, že se potřebujeme dostat do tempa, do formy dříve, ale pořád nám to nešlo. Hloupě jsme chybovali, nehráli naši hru. Ale prvním zápasem v Brnem (94:92) jsme se konečně našli. Nebýt toho, mohla série dopadnout jinak.

Čím jste se tak výkonnostně zvedli?

Kdyby se někdo díval na náš dnešní zápas s Brnem a na ty v základní části, tak rozdíl je obrovský ve všem. Důležitá je energie s jakou do zápasů vstupujeme. Jsme zkušený tým, víme, o co teď ve vyřazovacích bojích jde. Už není, na co se vymlouvat. Hrajeme každý za své jméno a hlavně za Opavu. Pokud by někdo něco vypouštěl, nepůjde na hřiště. To si každý uvědomil.