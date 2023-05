Nymburk vs. Opava. Tradiční sokové na sebe narážejí už v semifinále

„Respektujeme soupeře, který je hodně silný, když je plně koncentrovaný na utkání,“ uvedl opavský trenér Petr Czudek. „Budeme praktikovat hru, s níž jsme uspěli ve čtvrtfinále. Uvidíme, zda to bude stačit na Nymburk, který jsme v této sezoně ještě neporazili. Doufám, že série bude dlouhá se šťastným koncem pro nás.“

Zatímco v minulém ligovém ročníku byli Opavští jediným mužstvem, které Nymburk porazilo, a hned dvakrát, v této jsou spolu s Olomouckem a sestupujícím Hradcem Králové jedním ze tří celků, jimž se to nepodařilo...

Nymburští od roku 2004 vládnou nejvyšší české soutěži, leč v nynější sezoně ztratili 13 zápasů, z nich pět doma. Na Nymburk něco nevídaného. Ostatně ve čtvrtfinále doma dvakrát podlehli USK Praha, byť sérii vyhráli 4:2.

Jsou obhájci titulu pro Opavany schůdnějším protivníkem než v loňském finále?

„Jsou slabší než loni,“ připustil opavský křídelník Filip Zbránek. „Ale ani my jsme tuto sezonu nepředváděli nějaké výborné výkony. Ve čtvrtfinále jsme však přešli přes druhé Brno. Kvalitu máme. Jenže Nymburk také. Bude to boj o každý centimetr jako s Brnem.“

Zbránek připomněl, že si už před předkolem, v němž vyřadili Slavii Praha, říkali, že se potřebují dostat do tempa, do formy. „Ale pořád nám to nešlo. Hloupě jsme chybovali, nehráli naši hru. Ale prvním zápasem v Brně (94:92) jsme se konečně našli,“ podotkl.

Rozehrávač Radovan Kouřil upozornil, že jdou do semifinále s čistou hlavou. „Čeká nás nejtěžší soupeř, ale Brno bylo ve čtvrtfinále také favoritem a přešli jsme přes něj,“ řekl Kouřil.

Jisté je, že Opavští v play off dokážou zabrat. „Je fajn, že se to tak sešlo a my jsme se před hlavní částí soutěže zvedli. Doufám, že formu udržíme a ještě poroste,“ uvedl křídelník Jakub Slavík.

„Důležitá je energie s jakou do zápasů vstupujeme. Jsme zkušený tým, víme, o co teď jde. Hrajeme každý za své jméno a hlavně za Opavu,“ prohlásil Filip Zbránek

A Opavané doma budou opět spoléhat na velkou podporu fanoušků. Na jejich tři čtvrtfinálové zápasy s Brnem přišlo 7 020 diváků, což je průměr 2 340 na utkání.