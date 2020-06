Konec nejlepší éry: Obradovič ve Fenerbahce končí, co bude s Veselým?

„Dospěli jsme společně s rodinou k nejtěžšímu rozhodnutí v životě. V této chvíli si beru roční oddechový čas. Pro Fenerbahce to bude nový začátek, ne konec,“ snaží se v prohlášení Obradovič uklidnit fanoušky. V dopise poděkoval jim i všem členům klubu.

Jenže tohle je rána pro příznivce. Další z mnoha.

Hlavní tahoun předchozí sezony, český pivotman Jan Veselý, se ještě na podzim zotavoval po vleklém zranění, jež ho připravilo o mistrovství světa. Fenerbahce tehdy šlo od porážky i porážce, až ve druhé polovině ročníku, s Veselého návratem, vystoupalo na pozici pro play off. (Sezona však byla zrušena.)

Ještě před koronavirovou pandemií měl klub potíže plnit finanční závazky svým hráčům. Prezident tureckého sportovního kolosu Ali Koc se zavázal, že bude v Eurolize bojovat o špici a tomu bude odpovídat i rozpočet - dokud v klubu zůstane Obradovič...

A úspěšnou sestavu by si ráda rozebrala konkurence. Gigiho Datomeho by chtěla Olimpia Milán, Nanda De Cola touží získat Virtus Boloňa, Derricka Williamse loví ruský klub z Chimek a kolem Kostase Slukase se točilo hned několik zájemců včetně Realu Madrid a Olympiakosu Pireus.

Veselý má s Fenerbahce smlouvu až do roku 2022, ale dá se předpokládat, že také o něj budou zájemci. Už proto, že do Turecka zamířil právě za Oradovičem a pod jiným trenérem tu nehrál.

Úspěšný srbský kouč v Eurolize dovedl k triumfům postupně Partizan Bělehrad (1992), Joventut Badalona (1994), Real Madrid (1995), Panathinaikos Atény (2000, 2002, 2007, 2009 a 2011) a Fenerbahce.

Během angažmá v Turecku dovedl mužstvo i s Veselým, který se k týmu připojil rok po Obradovičovi, pětkrát v řadě do Final Four, třikrát za sebou až do finále a historický titul s ním oslavil v roce 2017.

„Tohle smutné rozhodnutí akceptujeme. Željko Obradovič se od svého příchodu v roce 2013 zapsal zlatým písmem do historie klubu a stal se jeho legendou,“ konstatoval turecký klub.

V trenérské kariéře vybojoval Obradovič 16 ligových prvenství a s Fenerbahce to dokázal v letech 2014, 2016, 2017 a 2018. K tomu přidal v Turecku i tři pohárové trofeje z celkových jedenácti.

Na reprezentační úrovni dovedl bývalou Jugoslávii ke stříbru na olympijských hrách v Atlantě 1996 a k titulům mistrů světa (1998) a Evropy (1997). Olympijské stříbro i světový titul předtím získal i jako hráč.