Chytré rozhodnutí, šlo o zdraví. Veselý je rád za prodlouženou pauzu

„Myslím, že ukončení sezony bylo správné a chytré rozhodnutí. Mrzí mě, že jsme ročník nemohli dohrát, ale v současné situaci rozhodnutí vedení Euroligy plně chápu. Můžeme se začít soustředit na další sezonu,“ řekl Veselý ve videonahrávce pro web Euroligy.

„Prakticky nikdo z nás nemohl teď pěkně dlouho vzít do ruky míč a dostat se do haly. Mluvil jsem se spoustou hráčů, kteří se všichni snaží zůstat v kondici i v těch omezených podmínkách. Hodně z nich si koupilo domů běžecký pás nebo rotoped,“ přidal Veselý, který během krize zůstal i s rodinou v Istanbulu.

„Já si také pořídil běžecký pás, ale stejně je to ale úplně jiný pohyb než hraní basketbalu, kde měníte směr i rychlost, nedostanete míč do ruky ani nic podobného. Největší problém by bylo zdraví hráčů, kdyby se někdo nakazil a mohl to přenést na svou rodinu. Hodně hráčů má malé děti včetně mě, takže to byla asi ta hlavní věc, které se všichni báli,“ dodal.

Veselý je také přesvědčený, že nečekaně dlouhá pauza by mohla být i užitečná.

„Spousta hvězd se na sociálních sítích vyjádřila, že příští sezona bude nejlepší v historii, protože si všichni budou moci v létě dostatečně odpočinout a připravit se teď, když se restrikce postupně uvolňují. A je jasné, že hráči budou po půlroční pauze hladoví po basketbalu,“ prohlásil.

Musí se ale ještě vyřešit, za jakých podmínek se basketbalové soutěže na podzim rozběhnou. „Zatím nevím, jaká budou pravidla pro příští sezonu a jestli začneme hrát bez diváků, nebo už budou moci být v halách,“ uvedl Veselý.

„Bude to bez nich divné, ale pokud věci budou takhle pokračovat, dá se očekávat, že to bude jedno z řešení. Alespoň na začátku sezony. Snad se fanoušci do hal vrátí co nejdříve, ale do té doby nás budou muset sledovat v televizi a na sociálních sítích,“ prohlásil.