Brněnské týmy KP a Žabiny zahajují Eurocup, do Francie jedou čtyřikrát

Rozřazení nebylo k brněnským týmům příliš příznivé. Vicemistr Žabiny i čtvrtý celek minulého ligového ročníku Královo Pole mají ve skupinách dva kluby z Francie, jejíž liga patří k nejlepším v Evropě.

Žabiny na úvod otestuje Euroligou protřelý BLMA Montpellier, který v předkole jasně přešel přes chorvatskou Požegu. „Toto utkání napoví, jaké jsou naše postupové šance. Čeká nás jiný soupeř než v lize, a to diametrálně odlišný a daleko vyšší kvality. Zvlášť fyzičnost bude x faktorem zápasu,“ řekl trenér Viktor Pruša.

Jeho tým prohrál v neděli v derby s Královým Polem o bod. „Byla to facka, jakou jsme potřebovali. Každý musí v nápravě začít sám u sebe,“ uvedl Pruša.

Po domácím duelu s Montpellier pojedou Žabiny třikrát ven, do San Sebastianu k utkání s Gipuzkoou, do Lyonu a na odvetu do Montpellier. „Jsou to všechno velmi silné a zkušené celky. Chceme se poprat o co nejlepší výsledky a uvidíme, na co to bude stačit,“ dodal kouč Žabin, které loni při premiéře v Eurocupu vypadly ve druhém kole play off s francouzským Bourges, pozdějším vítězem, který před několika týdny získal i evropský Superpohár.

Královo Pole je už tradičním účastníkem Eurocupu, ale dosud nikdy nepostoupilo ze skupiny. I letos to bude mít tým nové trenérky Marcely Krämer těžké. V Brně omladili kádr, staví v drtivé většině na hráčkách z Česka. Do ligy ale vstoupil tým skvěle, v pěti zápasech neprohrál, v neděli zdolal v derby Žabiny. „Byl to výborný vstup do soutěže. Náš mladý tým ukázal, že při zodpovědném přístupu je schopen hrát i se silnými týmy,“ řekla na tiskové konferenci trenérka Krämer.

Basketbalistky KP Brno a jejích trenérka Marcela Krämer (dole uprostřed).

Z hlediska postupových ambicí je opatrná. „Dva roky jsem hrála ve Francii, tak vím, jak je tamní liga silná nejen herně, ale i fyzickými dispozicemi hráček. Proti nim jsou některé naše holky jako modelíny. Hrát o postup bude velmi těžké,“ prohlásila Krämer.

Ve čtvrtek začne Královo Pole proti Raguse Dubrovník, která je ze tří soupeřů teoreticky nejslabší. „Mají podobný styl jako my, je to mix zkušených a mladých hráček. Každopádně tento duel hodně napoví,“ uvedla Krämer. Dalšími soupeři jsou Angers a Flammes Carolo Charleville.