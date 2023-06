Přihrej, diktátore! Jak Fidel kličkoval, Che Guevara soptil a Kim trhal rekordy

Na začátku šedesátých let minulého století si Fidel Castro užíval nabyté moci. Když měl během táhlých politických jednání příležitost, bral do ruky basketbalový míč a hrával se svými kumpány i odpůrci. Parametry měl dobré, měřil přes metr devadesát, a byť do NBA by to asi nedotáhl, zdaleka nešlo o podobné klauniády, jako když Vladimir Putin nazuje brusle a všichni ostatní na ledě směšně zakopávají a padají, jen aby ruský vůdce nastřílel osm gólů a ještě si na ně přihrál.