Pět dní, dvě derby s Ústím: zase bude v Děčíně basketbalový blázinec

„V Děčíně to bude těžké. Jako vždycky. Blázinec. Řev, agresivita, tvrdá hra,“ míní ústecký pivot Ladislav Pecka. Obě sousedské bitvy hostí děčínské Armex Sportcentrum, sobotní vypukne v šest vpodvečer, středeční v přímém televizním přenosu už o hodinu dříve.

Ačkoli ještě základní část neskončila, nadstavba se losovala v předstihu kvůli časovému presu. Rivalové budou bezpečně v nově osmičlenné skupině A1: Děčín je třetí se 14 výhrami, Ústí šesté s 12 triumfy. První derby si podmanila domácí Sluneta, děčínské Válečníky skolila 76:66 i díky 24 bodům Wallaceho.

„Favoritem je teď Děčín,“ soudí Pecka. „Ale my jsme dostali do pohody a budeme chtít vyhrát.“ Sluneta představí dvě čerstvé posily, Dalibora Faita z USK a Američana Justina Martina. Oba už naskočili proti Brnu a v Alpském poháru s chorvatským Škrljevem.

„Naštěstí zatím potvrzují, co jsem od nich čekal. Oba kluci nám pomůžou. U Dalibora tlak na výkon není tak velký jako u cizince, který přišel na zkoušku,“ tvrdí ústecký kouč Antonín Pištěcký. Co povede k úspěchu v Děčíně, ví: „Musíme se poprat s agresivním pojetím hry, rychle se vracet do obrany a neprohrát na doskoku. Pokud tyhle tři věci nesplníme, nemůžeme čekat, že vyhrajeme,“ apeluje Pištěcký.

Čeká se vyprodaná hala, Sluneta vypravuje zájezd. A domácí chystají odplatu. „První derby jsme prohráli, ale od té doby jsme naši hru dost posunuli,“ vnímá děčínský křídelník Lamb Autrey. „Před porážkou v Nymburce jsme byli na dobré vítězné vlně. S pomocí válečnických fanoušků plánujeme začít další úspěšnou sérii.“