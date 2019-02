Do nadstavby už naskočím, věří děčínský vůdce Krakovič

Zvětšit fotografii Děčínský kapitán Jakub Krakovič hecuje spoluhráče. | foto: Sluneta Ústí nad Labem

úno 2 2019

Zatím jen z lavičky sleduje Jakub Krakovič skvělou jízdu basketbalových Válečníků, kteří v NBL vyhráli sedm z posledních osmi zápasů a v domácím poháru postoupili do Final 4. Děčínský kapitán se zotavuje po operaci menisku, naskočit zpátky do sestavy by měl už na začátku nadstavbové části ligy.