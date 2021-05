Nejlepší střelec v dějinách Andorry. Jelínek v horách vytvořil památnou stopu

Odchovanec brněnského basketbalu a syn střeleckého rekordmana české nejvyšší soutěže Josefa Jelínka věří, že bude rekord dál navyšovat i v dalších sezonách.

„Kvůli tomu, že se zápas tak nevydařil, to člověk prožíval trochu jinak. S odstupem si to ale uvědomuji víc a je skvělé, když můžete někde zanechat takovou stopu. Lidé si to budou pamatovat a vaše jméno nějakou dobu přetrvá, než se zase najde někdo, kdo vás překoná. Je to úspěch, který časem ocením ještě víc,“ řekl Jelínek v rozhovoru pro ČTK a Radiožurnál prostřednictvím agentury PPG Sport.

Zatímco v minulých čtyřech letech se Andorra vždy umisťovala v první desítce nejvyšší španělské soutěže, v tomto ročníku doplatila nejen na nezvyklý program, ale i herní výpadky po nákazách koronavirem. Aktuálně jí patří po pěti porážkách za sebou až 13. místo.

„Je to specifická sezona a bylo náročné se vracet po koronaviru. Tím, že jsme zpočátku neměli tolik sil a nebyli na požadované úrovni, stálo nás to nějaké pozice. Do května se tak musíme snažit zlepšit úspěšnost střelby a jako tým stát za svým cílem,“ uvedl Jelínek.

Na koronavirová opatření pak tým doplatil i co se týče divácké podpory. „Myslím, že kdybychom měli plnou halu jako v minulých letech, byli bychom schopní s jinými soupeři vyhrát. Možná i s Realem nebo Barcelonou. Publikum u nás dělá hodně a v některých zápasech nám prostě chybí,“ netajil Jelínek.

Sám byl proto s ohledem na všechny aspekty se svou výkonností v sezoně spokojený. „Není to úplně nejlepší rok a nemám tak úspěšnou střelbu jako vloni, ale když vezmu všechny výkyvy, přestávky kvůli koronaviru, zranění a další věci, není to zase kdovíjak špatné,“ řekl český basketbalista.

Díky tomu, že má s klubem uzavřený kontrakt i na další sezonu, budoucností se příliš nezabývá. Po štacích v jiných španělských klubec, Polsku, Rusku nebo Turecku je Andorra vůbec nejdelším Jelínkovým zahraničním angažmá v kariéře. „Líbí se mi tu a mám to zde zažité. Kdyby samozřejmě byla možnost v rámci věcí, které by se člověku líbily, tak bych nad tím možná uvažoval, ale že bych měl teď v hlavě myšlenky odejít, to ne,“ ujistil Jelínek.

Prostředí specifického pyrenejského státečku mezi Španělskem a Francií, jehož klub působí v prestižní ACB lize a hraje také Eurocup a katalánskou ligu, mu vyhovuje.

„Není tu moc rozdílů. Tím, že Andorra spadá částečně pod Francii a částečně pod Španělsko, je podobná oběma zemím. I Francouz, kterého máme v týmu, se ani nemusí moc přizpůsobovat, protože tu spousta lidí mluví francouzsky. Na cestování je to sice horší, protože všechna letiště jsou dvě a půl hodiny od Andorry, ale co se například týče jídla, je to podobné francouzské a španělské kuchyni,“ konstatoval čerstvý rekordman místního celku.