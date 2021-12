Basketbalista Jelínek léčí zraněný kotník, mimo hru bude až tři měsíce

„Při tom časovém rámci je to hodně na hraně. Tou dobou budu možná tak týden ve větším záběru a nebudu v nejlepší formě, takže je nad tím velký otazník. Spíše to nevidím jako reálné,“ uvedl Jelínek v tiskové zprávě basketbalové federace.

Rodák z Brna se zranil ve 13. minutě zápasu, kdy po tříbodovém pokusu dopadl na nohu Eigirdase Žukauskase. Přestože Češi na lavičce požadovali odpískání faulu, rozhodčí jejich námitkám nevyhověl. Teprve až po zápase na základě zhlédnutí videa uznali, že se jednalo o nedovolený zákrok, který mohl být klasifikován jako nesportovní. Češi pak bez Jelínka prohráli 66:74 a připsali si druhou prohru v kvalifikační skupině F.

„Já nejdřív věděl jen to, že jsem po střele dopadl obránci na nohu. Až po pár dnech, když jsem ty záběry viděl, jsem si všiml, že dal nohu vyloženě pode mě a já mu pak plnou vahou dopadl na kotník. Přistál jsem na svůj vymknutý kotník, který se mi natočil bočně k zemi,“ popsal incident Jelínek.

„Nemyslím si, že by to bylo chtěné, nebo vyložený naschvál, ale z těch záběrů je patrné, že se nohou dostal až na čáru trojkového oblouku, což není dobré, jít až takhle pod hráče. A nebylo příjemné se na to koukat, kam až dostoupil. Je to tak blízko, že je tam velká pravděpodobnost, že se něco může stát,“ doplnil.

Už během vyšetření v Opavě tušil, že ho čeká delší pauza. Sám dobu léčby odhadl na šest až osm týdnů, po návratu do klubu se dozvěděl, že to budou dva až tři měsíce. „Poraněné jsou oba kotníkové vazy, tedy vnitřní i vnější, plus tam zřejmě bude i něco s kůstkami v kloubním pouzdru,“ řekl Jelínek.

Podle něj je v současné době posuzování podobných zákroků velkým tématem. „V ACB (španělská liga) se tyhle věci průběžně stále upravují a podle aktuální verze by se měly hodnotit jako nebezpečná hra a teoreticky by se za to nějaká technická nebo nesportovní chyba měla dávat. V praxi je to ale složitější, jak ve Španělsku, tak kdekoli jinde. Při těch střelách nebo i doskocích, kde se tohle stává nejvíc, rozhodčí většinou sledují míč nebo kontakt těla s protihráčem a vyloženě dolů se asi nekoukají. Jelikož k tomu ale dochází, je otázka, jestli by se jeden z těch tří rozhodčích neměl v okamžiku střely na tohle zaměřit. To by nebylo na škodu,“ řekl hráč Andorry, kde působí už pět let.

S rekonvalescencí začal prakticky hned po návratu. „Po příletu byla noha hodně oteklá, jak kotník, tak celé chodidlo až po prsty. První týden byl hlavně o ledování, aby to trochu splasklo a při dalších vyšetřeních toho bylo vidět víc. Předpokládám, že dál se přidají i nějaké plazmové injekce s živinami do krve, aby ten kotník zkusil zareagovat. A dál se uvidí,“ dodal zkušený basketbalista, který se před zápasem s Litvou blýskl 31 body proti Bosně a Hercegovině.