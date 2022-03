Kvality potvrzeny. USK deklasoval Ostravu i podruhé a je krok od semifinále

Svěřenkyně trenérky Natálie Hejkové, které minulý týden vybojovaly v duelech se Schiem postup do Final Four Euroligy, nastoupily do utkání razantně a už po čtyřech minutách vedly dvouciferným rozdílem. Poločas vyhrály 63:20 a i po přestávce navyšovaly rozdíl ve skóre.

Střelecky se nejvíce dařilo Alysse Thomasové, která zaznamenala 24 bodů a přidala jedenáct doskoků. Veronika Voráčková nasbírala 18 bodů a deset doskoků, double double si připsala i španělská křídelnice María Condeová, která měla 12 bodů a deset asistencí.

Slovinská rozehrávačka Teja Oblaková je sice se sedmi body nejhorší střelkyní vítězek, ale přidala deset asistencí, sedm doskoků a pět zisků.