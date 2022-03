Basketbalistky KP Brno jsou po třetí výhře nad Slavií v semifinále ligy

Už ve středu si zajistil účast mezi nejlepší čtveřicí další brněnský celek Žabiny. Mistrovský USK po úvodní drtivé výhře nastoupí ke druhému a třetímu zápasu proti SBŠ Ostrava až v příštím týdnu. V pátek čeká Pražanky rozhodující čtvrtfinále Evropské ligy se Schiem.

V duelu čtvrtého a pátého týmu po základní části královopolské basketbalistky po úvodní domácí porážce zpečetily postup druhým vítězstvím na palubovce soupeře. V první i druhé přestávce byl v Nymburce stav vyrovnaný, ale třetí část favorizované Brňanky vyhrály o 13 bodů a snaha soupeřek o obrat už byla marná. Kapitánka vítězného týmu Eva Kopecká dala 20 bodů, americká pivotka Natalie Kucowská zaznamenala potřetí v sérii double double, tentokrát za 17 bodů a 13 doskoků. Domácí Kateřina Rokošová ji napodobila s 25 body a 11 doskoky.

„Holky si zaslouží absolutní respekt. Máme dlouhodobě zraněné tři klíčové hráčky, holky se parádně semkly a patří jim za to obrovský dík. Dnes jsme začali jinak než v sobotu, kdy se také hrálo v Nymburku, bez energie na obranné polovině, ale v útoku to bylo dobré. Rozhodla třetí čtvrtina, kdy jsme to zvládli na morálku,“ řekl brněnský trenér Dušan Medvecký.