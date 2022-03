Konečně mi tam něco už padlo, oddechla si po postupu Voráčková

„Já jsem ráda, že mi tam konečně něco už padlo. Bylo to náročný a myslím si, že jsme si to všichni užili,“ řekla Voráčková, která dokázala v klíčové chvíli zápasu uklidnit tým svým třetím úspěšným trojkovým pokusem v zápase. „Já vůbec nevím, jaké bylo skóre. Myslím ale, že všechny body v zápase byly důležité. Pak Condeová dala další trojku, ta už v podstatě ukončila ten zápas.“

Pražanky vedly ve třetí čtvrtině i v úvodu té závěrečné už i o 23 bodů, ale soupeřky se nevzdaly. „Ony na konci střílely, co mohly, a něco jim tam padlo. Pak se vyfaulovala Teja (Oblaková), což nás asi trochu znervóznělo, naštěstí nám tam padly taky nějaké trojky a dokázaly jsme si to udržet,“ prohlásila Voráčková.

Suverénky domácí basketbalové scény slavily postup do Final Four poprvé od roku 2019 a vychutnat si radost mohly v zaplněné domácí hale. „Atmosféra byla super, taková by měla být na domácím hřišti. Myslím si, že jsme si nemohly přát víc,“ uvedla Voráčková.

Ve Final Four, jehož dějiště teprve bude určeno, se USK utká v pátek 8. dubna s Fenerbahce. „Těšíme se hodně. Je to asi cíl každého týmu být ve Final Four a hrajeme s Fenerem. Bude to určitě těžký zápas, ale uvidíme,“ dodala Voráčková.