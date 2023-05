Trenérka Hammonová odmítla, že by šikanovala těhotnou basketbalistku

Hammonová uvedla v rozhovoru se zámořskými médii, že neudělala nic, za co by si zasloužila disciplinární trest. „V Aces takové nejsme. Já taková nejsem. Všichni jsou z té situace samozřejmě zklamaní, ale konec konců my víme, kdo jsme a každý den s tím můžeme jít spát,“ řekla. S Hambyovou hovořila o jejím těhotenství prý jen jednou, žádné podrobnosti ale nedoplnila.

Hambyová obvinila lidi v klubu, že se k ní po loňském oznámení, že očekává narození druhého potomka, začali chovat jinak. V lednu ji vedení Aces, kde působila celou dosavadní kariéru od roku 2015, vyměnilo do Los Angeles za někdejší hráčku USK Praha Amandu Zahuiovou. Díky uvolněnému místu pod platovým stropem angažovalo i někdejší dvojnásobnou nejužitečnější hráčku WNBA Candace Parkerovou.

„Rozhodli jsme se vyměnit Hambyovou, protože jsme mohli za její jednu smlouvu získat tři hráčky. Myslím, že je evidentní, koho jsme podepsali a proč jsme tu výměnu uskutečnili. Její těhotenství nikdy nebyl problém a nebyl to důvod k výměně. Prostě ne. Nic osobního,“ uvedla Hammonová.

Šestačtyřicetiletá trenérka, která se svou partnerkou vychovává dvě adoptované děti, bude letos uvedena do basketbalové Síně slávy. Toto ocenění si vysloužila za hráčskou kariéru, v níž se stala šestinásobnou účastnicí Utkání hvězd WNBA, ale i bronzovou olympijskou medailistkou z Pekingu 2008 v barvách ruské reprezentace.

Jako asistentka legendárního Gregga Popoviche v San Antoniu, kde působila v letech 2014-21, byla první ženskou trenérkou na plný úvazek v jedné ze čtyř hlavních severoamerických profesionálních lig. Loni se pak stala hlavní trenérkou basketbalistek Las Vegas a tým dovedla k titulu. V poslední době se opět spekuluje, že by mohla jako první žena vést tým v NBA. Zájem o její služby má údajně Toronto.