Ústecký basketbalista David: Musíme vyhrát předkolo a vyhnout se Nymburku

„Poslední dobou hraju docela dost, po odjezdu Svejcara dostávám víc příležitostí. Jednou už to přijít muselo, jen mě štve, že zrovna v prohraném zápase,“ mrzí ústeckého křídelníka.

Přitom Sluneta větší část derby vedla, jenže náskok promarnila. „Na začátku jsme hráli naši hru a vycházelo nám to. Pak soupeř přitvrdil a my se nedokázali vyrovnat s jeho agresivitou. Střely, co jsme měli na začátku volnější, už byly víc bráněné. A my je už nedokázali proměňovat,“ popsal důvody děčínského obratu. Kvůli další porážce se Slunetě znovu vzdálila elitní šestka. „Vypadá to, že půjdeme do béčka. Musíme si tam vypracovat dobrou pozici, vyhrát předkolo a v play off jít na někoho jiného než na Nymburk,“ dává si nový cíl David.

S účastí ve skupině A2 už počítá i ústecký trenér Antonín Pištěcký. „Už víme, že tam budeme. A jestli takhle budeme hrát dál, tak budeme rádi za předkolo play off. Kádr je úzký, z lavičky nám pomůže málokdo. Stegbauer musí zahrát líp, o Hanesovi se nemá cenu bavit, nechci volit ošklivá slova. “

Kádr se Sluneta stále snaží doplnit, ale zatím žádné nové jméno na obzoru není. „Jednáme intenzivně, ale podepsaného nikoho nemáme. Na druhou stranu, při vší úctě k Děčínu, pokud ho doma nejsme schopni porazit, tak je něco špatně. Stačí na nás bojovnost. Proti kvalitnějším týmům se basketbalově trápíme, chybí nám chytrá rozhodnutí,“ vidí Pištěcký.