Nechali jsme se zmlátit, soptil po dalším prohraném derby kouč Ústí

„Letos jsme to podruhé utrhli v závěru, snad to bude znamenat naši nadvládu severu,“ touží vrátit žezlo do Děčína jeho lídr Tomáš Pomikálek. Válečníci u rivala uspěli 89:87 (20:24, 44:51, 66:68, Pomikálek 26, Šiška 21, Kotásek 12 – Autrey 19, David a Rakočevič po 15), první derby ukořistili dokonce jen o bod.

„Přijede papírově slabší tým, ale oni nás v uvozovkách zmlátí. Přesněji spíš my se necháme zmlátit, což je velký rozdíl. Oni nebyli lepší, chtěli jen víc vyhrát,“ soptil ústecký kouč Antonín Pištěcký. „Za mě ve 2. půli agresivita a podpora z lavičky absolutní nula. Dali jsme možnost Děčínu být srdcem válečník a sami jsme byli trapní. Neprohrála nám to zranění ani rozhodčí, kteří nastavili nějaké měřítko. Nemá smysl brečet.“ Sluneta přitom prahla po odplatě za listopadovou kontroverzní porážku, při které jí domácí zapisovatel upřel bod. A o ten padla.

„Říkali jsme si, že jim to vrátíme, ale bohužel,“ klopil oči ústecký křídelník Martin David; jeho velevýkon – pět trojek – nestačil. „Na dramatickou koncovku v derby se dá vsadit, s Děčínem to je vždy vyrovnané, nehledě na postavení v tabulce. Oba týmy se hecnou. Je to o tom, kdo na konci trefí tu těžkou střelu, my letos už nemáme Houšmena (Pavla Houšku), který to v závěru docela sázel. Možná to je ten rozdíl.“

Ústí vedlo až o 12 bodů, ale v poslední minutě jiskřivý nervák otočil Šiškův průnik, jeho dvojka a pak i trestné hody. Domácí Haiblík s klaksonem minul. „Děčín nás převálcoval na doskoku,“ hlesl poražený kouč Pištěcký. I jeho děčínský protějšek Tomáš Grepl viděl pihy na kráse, týmu vyčítal 1. půli. „Hráli jsme pěkný bezpracovitý basket, kluci do toho šli na 95 procent, ale těch pět procent je v kvalitní české lize hodně,“ míní. „Po přestávce jsme zlepšili doskok, ruku v ruce s tím i obranu a byli jsme úplně jiný mančaft.“

Do konce základní části scházejí dvě kola a zdá se, že severočeští rivalové uvíznou v horší nadstavbové šestce A2. Na šesté Pardubice ztrácí jednu výhru. „Ještě se můžeme překulit do první šestky,“ nebalí to Grepl. Pokud sousedé zůstanou spolu v A2, budou je čekat další dvě derby s patentem na drama.