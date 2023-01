Basketbalistky USK Praha chtějí v EL proti Valencii udržet vítěznou vlnu

„Když se člověk podívá na tabulku naší skupiny, tak je vidět, že začíná pomalu odskakovat vedoucí Fenerbahce Istanbul a ostatní budou bojovat o play off. Pokud chceme být v té dvojici lepší, musíme se koncentrovat na každý zápas. To se týká i Valencie,“ řekla ČTK trenérka Natália Hejková.

Pražanky vyhrály první utkání v listopadu na soupeřově hřišti 83:76. Nejlepší střelkyní byla Francouzka Valériane Vukosavljevičová s 33 body. USK je v tabulce druhý s bilancí šesti vítězství a dvou porážek. Valencie má o výhru méně a drží poslední postupové čtvrté místo.

„Máme výhodu, že jsme vyhrály u nich doma, ale ta výhoda je malinká. Každý zápas, který budeme do konce základní části hrát, je důležitý,“ doplnila Hejková, jejíž tým v soutěži vládne ve statistice doskoků (43,4) či asistencí (24,1). V počtu nastřílených bodů jsou Pražanky druhé (83,1) za Fenerbahce (84,4).

Nejlepší střelkyní španělského týmu je pivotka Raquel Carrreraová s průměrem 12,4 bodu na zápas. V klubu působí také bývalé rozehrávačky USK Leticia Romerová a Cristina Ouviňaová.

Zvláštní bude duel i pro trenérku Hejkovou, která ve Valencii v roce 2011 pracovala. Poté co s ní klub nečekaně ukončil spolupráci, odešla do USK. Valencie tehdy ve stejné sezoně ještě pod názvem Ros Casares vyhrála Euroligu. Brzy poté ale klub kvůli finančním potížím skončil. Nyní funguje pod názvem BC Valencie.

„Doma už to ale pro mě nebude mít takový náboj. Ve Valencii to bylo spojené s tím, že jsem se vracela na místo, kde jsem působila. Vzhledem k tomu, že je však hráčský i trenérský tým jiný než dřív, bude to pro mě spíše zápas jako každý jiný,“ uvedla Hejková.

Po utkání s Valencií čeká šestnáctinásobné mistryně v sobotu ligový duel proti Slovance. V něm mohou Pražanky získat rekordní 257. vítězství za sebou a definitivně překonat počin Gambrinusu Brno z let 1998-2007.