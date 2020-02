Kouč pardubických basketbalistů po Ústí: Dohrávali jsme frustrovaní

„Domácí získali důležitou výhru,“ uvedl na pozápasové tiskovce trenér hostí Kenneth Scalabroni, který tak narážel i na fakt, že původně šesté Ústí vystřídalo Pardubice na páté příčce elitní nadstavbové skupiny A1. „Byl to zajímavý zápas, vedení se střídalo,“ pokračoval. „Ale obzvláště ve čtvrté čtvrtině Sluneta hrála lépe, její hráči drželi systémy a trefovali střely. Byli emocionálně vyrovnanější, my naopak frustrovaní. Šlo to vidět na konci utkání, kde se naplno projevily všechny emoce. To není způsob, jak bychom chtěli končit zápasy. Dostaneš, co si zasloužíš.“



Pohodě Beksy už před startem ústeckého klání určitě nepřidalo ani to, že její autobus zdržela nehoda na dálnici a začínalo se tak později. Se Slunetou padla poprvé v sezoně - v základní části ji dokázala dvakrát přemoci.

„Ke konci nám už trošku došly síly,“ připustil pivot Beksy Prokop Slanina, jenž společně s Kamilem Švrdlíkem momentálně v týmu zastupuje torzo „dlouhých“. „Předvedli jsme tam několik lapsů, kdy jsme soupeře nechali doskočit, nebo jsme nebránili jednoduché situace. Měli jsme problémy s pick’n’ rollem (varianta útoku s uvolněním hráče za pomoci clony). Musíme si sednout a podívat se na to, co jsme udělali špatně. Ta pauza se nám hodí. Doufejme, že se naši hráči co nejrychleji uzdraví, že budeme zase kompletní a schopní v dalších zápasech podávat mnohem lepší výkon,“ doplnil.

Příští utkání Pardubice hrají až v sobotu 29. února od 17.30 na Dašické se čtvrtým Olomouckem.