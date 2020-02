Olomoucko má nové zbraně. Pardubičtí basketbalisté je musí eliminovat

Další sezony už nepřidám, řekl kapitán Tuhle možnost Radek Nečas naznačoval už před startem letošního ligového ročníku. Teď je to oficiální: 39letý kapitán pardubické Beksy dohraje sezonu... a šlus! „Učinil jsem rozhodnutí, že další už nepřidám. Jsem vděčný za posledních 31 let, kdy se basketbal jako koníček stal nedílnou součástí mého života,“ uvedl populární pivot, kterému parťáci v šatně odjakživa přezdívají „Šutys“. Do sportovního důchodu půjde po 22 sezonách mezi profíky, což je rozhodně obdivuhodné číslo. „Měl jsem to štěstí, že jsem se basketbalem mohl celou tu dobu bavit a zažívat všechna vítězství a pády s ním spojené. Je příznačné, že jako 17leté ucho - jeden z nejmladších hráčů v lize - jsem z respektu všem při příchodu do šatny vykal, a po této sezoně, kdy už mladí jako jednomu z nejstarších hráčů někdy vykají mně, tuto báječnou kapitolu uzavřu,“ řekl Nečas. Finiš kariéry si ovšem hodlá osladit - s průběžně šestou Beksou, s níž dnes od 17.30 na Dašické vyzve čtvrté Olomoucko, by rád udělal pořádný průvan v ligovém play off a dobyl trofej v Alpe Adria Cupu. „Tyhle dva cíle před sebou vidím. The show must go on,“ prohlásil Nečas, rodák z Brna, který na jihu Moravy se sportem také začínal. Později vystřídal též dresy Nového Kunína, slovinského Laška a Nymburka (se kterým získal celkem osm mistrovských titulů) a Prostějova; Pardubicím je věrný posledních pět let. V minulosti byl rovněž dlouhou dobu stabilním členem kádru reprezentace.