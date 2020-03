Pardubičtí basketbalisté v semifinále sází na Půlpána s Vyoralem

„Hrajeme semifinále. K tomu není potřeba nic víc dodávat. Každý se chce dostat dál, bez ohledu na to, s kým hraje,“ vyhlašuje v rozhovoru pro klubový web asistent pardubického trenéra Adam Konvalinka. Východočeši v Alpe Adria Cupu bez jediného zaváhání s bilancí 6/0 prošli skupinou A a lehce zaškobrtli v prvním čtvrtfinále, ve kterém remizovali 81:81 s Patrioty Levice. V domácí odvetě je však přehráli v klidu 78:57 a mohou se těšit na dvojici duelů mezi nejlepšími čtyřmi.



Vídeňský soupeř si ve skupině C, kterou ovládla Opava, připsal v šesti utkáních čtyři výhry a ve čtvrtfinále vyřadil dalšího českého účastníka poháru Ústí nad Labem. To sice v odvetě doma zvítězilo 91:90, avšak venku prohrálo 95:102. Nejvíc jej potrápil Ukrajinec Anton Shoutvin, jenž Slunetě nasázel 37 bodů.

„Soupeř se hodně opírá také o Američana s rakouským pasem Jasona Detricka. Má hodně zkušený tým, charakterizuje ho přehled a chytrost, spíše vyčkává, než aby vyvíjel nějaký tlak,“ uvažuje Konvalinka. „Celkově myslím bude Vídeň kvalitou o stupínek výš než Klosterneuburg (další rakouský soupeř), se kterým jsme hráli v základní fázi,“ dodává. Beksa jej přehrála 87:66.

Těžit v semifinále může také z téměř vylidněné marodky. „Hlavně by mělo na Vídeň platit duo Tomáš Vyoral-Viktor Půlpán. Oba jsou hodně chytří v obraně a zároveň velmi rychlí v útoku,“ vyzdvihuje své svěřence Konvalinka.

Východočeši budou také chtít navázat na výhru z domácí soutěže 96:90 proti Olomoucku.

„Našimi zbraněmi by měly být vysoká agresivní obrana a rychlý přechod do útoku. Pokud budeme hrát kolektivně a chytře jako proti Olomoucku, věřím, že máme velkou šanci vytvořit si dobrou pozici do odvety,“ plánuje Konvalinka.

Druhé semifinále se hraje na Dašické 9. března od 18 hodin.