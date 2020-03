Basketbalový lazaret na Hané. Sezona skončila i pro Kouřila

Reprezentanti míří do olomoucké Čajkarény V rámci 5. a 6. kola nadstavbové části Kooperativa NBL zavítá špičkový basketbal do Olomouce. V Čajkaréně nastoupí hráči BK Olomoucko už dnes proti Opavě a 7. března dorazí mistr z Nymburka. V obou případech budou zápasy začínat v 18 hodin. Opava v minulé sezoně hrála evropskou Ligu mistrů, ve svém středu má celou řadu skvělých střelců z dálky. Reprezentační rozehrávač Jakub Šiřina má navíc skvělou formu a pravidelně baví basketbalové diváky svým uměním. „Zápasy s Opavou mají vždy nádech derby. Je to souboj dvou nejlepších moravských týmů. Utkání mají velký náboj, bude to velká bitva. Půjde o skvělé basketbalové představení,“ míní sportovní manažer BK Olomoucko Michal Pekárek. Nymburk je základnou národního týmu. V Číně se do šampionátu zapojilo hned pět jeho hráčů – Pavel Pumprla, Jaromír Bohačík, Vojtěch Hruban, Martin Kříž a Martin Peterka. Navíc tým z Polabí zdobí také velice kvalitní zahraniční posily. Tomu odpovídá výsledek českého mistra v probíhajícím ročníku Ligy mistrů. Nymburk postoupil do play off, když vyhrál osmičlennou skupinu s bilancí dvanácti výher a dvou porážek. „Lepší zápas do Olomouce přivést nemůžeme. Nymburk je v současné době klubem evropského formátu. Čajkarénu čeká basketbalový svátek,“ říká předseda BK Olomoucko Dušan Tomajko.