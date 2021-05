Basketbalisté Nymburka cílí po odmlce na 17. titul, ve finále vyzvou Opavu

„Těším se, že konečně bude sezona něčím završená. Možnost bojovat o titul nám hodně chyběla, takže jsem rád, že se to letos podaří dohrát,“ řekl pivot Petr Benda a narážel na loňský rok, kdy byla soutěž kvůli koronavirové pandemii předčasně ukončena bez vyhlášení vítěze. Nymburk tehdy sice ovládl všech svých 28 zápasů, mistrovskou trofej přesto nezískal.

„Spousta hráčů chce v kariéře vyhrát nějaký titul, sáhnout si na trofej a je jedno, z jaké je to ligy. Pro každého je to bonus, takže může být výhoda, že spousta našich kluků to ještě nezažilo a budou mít o to větší motivaci,“ řekl Benda. Sám může získat rekordní 13. prvenství.

Středočeši v této sezoně navázali na skvělé výkony z dřívějších let a prohráli v lize jen jeden z 38 zápasů (v listopadu s USK Praha). Ve vyřazovací fázi porazili 3:0 Ústí nad Labem a následně i Brno. Finálovou sérii si zahrají poosmnácté v historii a nestačili v ní jen jednou právě na Opavu v roce 2003 (3:4 na zápasy). Poté zahájili dominantní éru a ve finálových kláních drží šňůru 26 výher.

Naposledy Nymburk prohrál v rozhodující fázi zápas před 10 lety s Prostějovem. Motivovat ho může i povolený návrat 10 procent fanoušků do hal, což je u Nymburka 130 diváků. Budou to především držitelé permanentních vstupenek.

„Už jsme si za celou sezonu zvykli hrát bez diváků, ale když teď přišli a začali bubnovat, byla to pro nás obrovská vzpruha. Najednou víme, že to můžeme hrát pro někoho, kdo je u palubovky. Je to jako živá voda,“ popsal Benda. „Naší povinností je vyhrát, jako každý rok, takže budeme pod větším tlakem, ale jsme na to zvyklí a nevidím problém, abychom sérii ukončili v co nejkratším termínu,“ doplnil devětatřicetiletý matador.

S Opavou to bude repríza tři roky starého finále, v němž Nymburk tehdy zvítězil 2:0 na zápasy. Favorit nad Slezany vyhrál posledních 23 soutěžních zápasů, naposledy zaváhal v semifinále 2017. V tomto ročníku vyhrál Nymburk všech pět vzájemných duelů, přičemž nejmenší rozdíl ve skóre byl 13 bodů. Ve čtvrtfinále poháru dokonce doma soupeře deklasoval 128:72.

„Opava má svůj systém, který hraje dlouhodobě a umí ho do poslední čárky. Když se je pokusíme přechytračit, nebude to fungovat. Musíme hrát poctivě, pořádně bránit, odběhat to a pak to teprve zvládneme. Oni patří k týmům, který když chytne momentum, nabije se energií a najednou je u nich schopný dát trojku skoro každý. Nesmíme jim dovolit se do tohoto laufu dostat,“ varoval Vojtěch Hruban, jenž se pokusí získat titul poosmé. Chybět v nymburském kádru bude jen Martin Kříž, jehož po operaci kolena čeká rekonvalescence.

Slezané, kteří skončili v základní i nadstavbové části druzí, se pokusí o senzaci poté, co vyřadili v sérii 3:0 Hradec Králové a zvládli i pětizápasové drama s Kolínem. „Tým ukázal charakter, chemii a jsem na něj pyšný. Potvrdili jsme druhé místo, které jsme získali v základní části i nadstavbě. Teď nás čeká ve finále Nymburk a snad to nebude taková splachovačka, jako na mě vymysleli hráči po postupu,“ přál si opavský trenér Petr Czudek.