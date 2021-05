Bohačík se s Opavou chystá na ligové finále: Rozhodně nic nevzdáváme

Cíl Opavy? Potrápit favorita Basketbalisté Opavy získali mistrovský titul v roce 2003. A po nich? Už jenom Nymburk, šestnáctkrát za sebou, když se soutěž loni kvůli koronaviru nedohrála. Oba celky si nyní zopakují finálový souboj z roku 2018. Série na dvě výhry začíná dnes v 16.30 v Nymburce, druhý duel v Opavě bude v pondělí ve stejném čase. „V roce 2018 jsme ve finále nebyli pro Nymburk soupeřem. To bychom rádi změnili a potrápili ho,“ řekl opavský trenér Petr Czudek, jenž pamatuje vítěznou finálovou sérii s Nymburkem z roku 2003. Tehdy Opavští rozhodující sedmý duel vyhráli 89:81 a Czudek dal 21 bodů. Jenže to je minulost. Momentálně Opava na výhru nad Nymburkem čeká čtyři roky. Tehdy v semifinále zvítězila 80:76, leč sérii ztratila 1:4 na zápasy. „Favorit je jasný. My máme postupem do finále splněno, ale porveme se o co nejlepší výsledek,“ uvedl opavský kapitán a rozehrávač Jakub Šiřina. „Pokusíme se donutit Nymburk k maximálnímu nasazení. To je náš cíl do finálové série.“ Nejistý je start Filipa Zbránka, který Opavské táhl v pátém semifinálovém duelu proti Kolínu.