Curry se v NBA blýskl 11 trojkami při výhře Golden State nad Indianou

Ostrostřelec Stephen Curry se v NBA zaskvěl jedenácti trojkami a byl strůjcem vítězství basketbalistů Golden State 131:109 nad Indianou. Pětatřicetiletý rozehrávač zaznamenal ve čtvrtečním utkání v Indianapolisu 42 bodů, a to pouhý den poté, co jich proti Philadelphii dal jen devět. Warriors se po třetí výhře za sebou bezprostředně přiblížili v tabulce Západní konference k Utahu, který drží poslední postupové místo pro play off.