Vzkříšený Houston dál vítězí, zdolal i mistry z Denveru, NBA vládne Philadelphia

V čele soutěže se osamostatnila Philadelphia, která i díky 50 bodům Tyrese Maxeye porazila Indianu 137:126 a zaznamenala osmou výhru z devíti zápasů.

Houston v posledních třech sezonách dohromady nasbíral nejvíce porážek ze všech týmů NBA, v tomto ročníku ale začíná prodávat zkušenosti, které mladý tým nabral. První tři duely sice Rockets prohráli, ale od té doby drží sérii výher; šestkrát za sebou dokázali zvítězit naposledy před třemi roky.

Sestřih utkání Houston - Denver:

Jokič dělal, co mohl, ale domácí v koncovce uhájili vedení, které ve čtvrté čtvrtině získali zejména zásluhou autora 26 bodů Freda Van Vleeta a tureckého pivota Alperena Senguna (23). Důležitých 13 bodů ale v poslední části dal náhradník a veterán Jeff Green, který v minulé sezoně pomohl k titulu právě Denveru.

„Měl tam velké momenty. Ale pomohl nám hodně i v přípravě na zápas. Měl hodně cenných rad a pomáhal řídit naší obranu, protože hlásil jejich signály,“ řekl trenér Houstonu Ime Udoka. „Neustále se zlepšujeme a cítíme, že každým zápasem jde naše hra nahoru,“ doplnil Van Vleet.

Na vedoucí Denver se v Západní konferenci dotáhl Dallas, který zvítězil 136:124 v hale New Orleans. Kyrie Irving a Luka Dončič dali dohromady 65 bodů (35+30).

Sestřih utkání New Orleans - Dallas:

Philadelphia zvládla souboj prvního a třetího týmu Východní konference. Vedle tradiční opory Joela Embiida, který přispěl 37 body a 13 doskoky, zazářil rozehrávač Tyrese Maxey, který jako třetí hráč v této sezoně pokořil hranici 50 bodů a vytvořil si osobní rekord. Mimo jiné trefil sedm trojek.

Sixers zažívají nejlepší start do sezony od roku 2000. „Hrajeme opravdu týmově a věříme jeden druhému. Indiana dnes hrála dobře, ale my jsme znovu ukázali, jak silní jsme. Tyrese to vzal na sebe,“ řekl Embiid. Domácí tým přitom postrádal jednoho ze střelců Kellyho Oubreho, který má zlomená žebra po autonehodě. „Mysleli jsme na něj. Chtěli jsme mu ukázat, že se může v klidu léčit, že mu kryjeme záda,“ dodal Embiid.

Sestřih utkání Philadelphia - Indiana:

Zatímco Philadelphii se po výměně stávkující hvězdy Jamese Hardena daří, Los Angeles Clippers se s Hardenem v sestavě trápí a prohráli všechny čtyři zápasy po jeho příchodu. Tentokrát doma 101:105 proti dosud nejhoršímu Memphisu, který vyhrál teprve podruhé v sezoně. Harden dal jen 11 bodů a s ním na hřišti Clippers prohráli o 28 bodů. Memphis táhl s 27 body Desmond Bane.

Basketbalisté Golden State překvapivě prohráli už třetí ze čtyř domácích zápasů. Minnesotě podlehli 110:116 a nepomohlo ani 38 bodů Stephena Curryho. Ten se stal prvním hráčem v historii NBA, který v 11 úvodních zápasech sezony dal alespoň čtyři trojky. Minnesotu k šesté výhře v řadě dovedl s 33 body Anthony Edwards.

Los Angeles Lakers i bez LeBrona Jamese zvítězili 116:110 nad Portlandem. Anthony Davis zaznamenal 30 bodů a 13 doskoků.