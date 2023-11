Body Adetokunba nestačily, Orlando si vyšláplo na Milwaukee. Uspěl i Boston

Orlando si v úvodu sezony připsalo několik zajímavých výsledků a jasná výhra nad favorizovaným Milwaukee je možná tím nejpřekvapivějším. Bez ohledu na to, že Bucks chyběl Damian Lillard. Magic totiž soupeře nečekaně přehráli na doskoku, kde získali 15 útočných doskoků.

Magic táhli Paolo Banchero s 26 body a 12 doskoky, bratři Wagnerovi, kteří dohromady dali 43 bodů, a Jalen Suggs s 20 body. Milwaukee k odvrácení druhé porážky a sebou nepomohlo ani 35 bodů, 10 doskoků a 7 asistencí Janise Adetokunba.

„Někdy je třeba si stoupnout soupeři do cesty, nechat do sebe vrazit, ale to teď neděláme. Jsme statičtí a nepomůžeme si navzájem. A když ztratíme míč, tak jen stojíme a stěžujeme si. Musíme víc makat,“ poukázal na problém Adetokunbo.

Boston se opět mohl spolehnout na své hvězdné trio. Jaylen Brown, Jayson Tatum a Kristaps Porzingis dali dohromady 77 bodů a táhli tým za výhrou. V průběhu vedli Celtics nad Torontem o 30 bodů. „Stále jsme ale ještě daleko od toho, jak bychom chtěli hrát. Chybí nám konzistence. Pořád se střídají lepší momenty s horšími,“ řekl Porzingis.

Jaylen Brown z Bostonu Celtics zakončuje v zápase s Torontem Raptors.

Poslední finalista Miami nastoupilo v Atlantě bez dvou hráčů základní sestavy Jimmyho Butlera a Tylera Herroa, přesto dokázalo týmovým výkonem uspět a vyhrálo 117:109. Bam Adebayo táhl Heat 26 body a 17 doskoky, nováček Jaime Jaquez přidal 20 bodů, což je jeho osobní rekord. Hawks nestačilo 27 bodů a 11 asistencí Trae Younga.

Golden State je většinou doma silným týmem, tentokrát ale zaváhalo. Cleveland hrál agresivně do koše, získával fauly a 33 proměněnými trestnými hody si pomohl k vítězství. Na hřišti Warriors uspěl poprvé od března 2014. Celá základní pětka Cavaliers měla dvouciferný počet bodů, nejlepším střelcem ale byl náhradník Caris LeVert s 22. Donovan Mitchell měl 21 bodů.

Warriors se tradičně spoléhali na Stephena Curryho. Nastřílel 30 bodů a stal se 35. hráčem historie s 22 tisíci body, ale postrádal větší podporu od spoluhráčů. Zejména od Draymonda Greena, který se nechal ve třetí čtvrtině vyloučit, když nejprve strčit zezadu do Mitchella, ten mu to oplatil tvrdým faulem, po němž je museli oddělit rozhodčí. Green za to dostal dvě technické a šel ze hry.

Výsledky NBA Atlanta - Miami 109:117

Boston - Toronto 117:94

Golden State - Cleveland 110:118

Orlando - Milwaukee 112:97

Východní konference

Tabulka Atlantické divize Tým Z V P % 1. Philadelphia 8 7 1 87,5 2. Boston 9 7 2 77,8 3. New York 8 4 4 50,0 4. Brooklyn 9 4 5 44,4 4. Toronto 9 4 5 44,4

Tabulka Centrální divize Tým Z V P % 1. Indiana 9 6 3 66,7 2. Milwaukee 9 5 4 55,6 3. Cleveland 9 4 5 44,4 4. Chicago 9 3 6 33,3 5. Detroit 10 2 8 20,0

Tabulka Jihovýchodní divize Tým Z V P % 1. Atlanta 9 5 4 55,6 1. Miami 9 5 4 55,6 1. Orlando 9 5 4 55,6 4. Charlotte 8 3 5 37,5 5. Washington 8 2 6 25,0

Západní konference

Tabulka Jihozápadní konference Tým Z V P % 1. Dallas 9 7 2 77,8 2. Houston 8 5 3 62,5 3. New Orleans 9 4 5 44,4 4. San Antonio 9 3 6 33,3 5. Memphis 9 1 8 11,1

Tabulka Severozápadní konference Tým Z V P % 1. Denver 9 8 1 88,9 2. Minnesota 8 6 2 75,0 3. Oklahoma City 9 5 4 55,6 4. Portland 8 3 5 37,5 5. Utah 10 3 7 30,0