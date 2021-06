Basketbalistky čeká v Praze generálka na ME proti Slovensku

„Jsou to opravdu poslední dva zápasy, které jsou velmi důležité z hlediska ladění formy a odstraňování drobných chyb z naší hry, ať už v obraně nebo v útoku. Jsem rád, že Slovenky dorazily za námi a nemuseli jsme nikam cestovat ani v posledních zápasech,“ řekl Svitek.

Jeho výběr sehrál na Královce už dva duely se Švédskem (50:62 a 79:61) a dva s Běloruskem (71:59 a 57:54). Slovenky, které přišly na rozehrávce o kapitánku Barboru Bálintovou, v Piešťanech zdolaly Polsko (86:67) a podlehly Slovinsku (61:66), potom prohrály ve Splitu s Chorvatskem (62:73) a vyhrály nad Řeckem (64:59).

„Je to už teď jen o tom dotáhnout detaily, pak už nás jako celý trenérský tým čeká závěrečná nominace, kde se musíme správně rozhodnout ohledně dvanáctky hráček,“ dodal Svitek. Spolu s asistenty Ivanem Benešem a Veronikou Bortelovou rozhodne o zúžení kádru před pondělní cestou do Štrasburku.

Evropský šampionát se bude hrát od 17. do 27. června ve Štrasburku a Valencii. Svitkův tým čeká ve Francii v základní skupině D postupně Rusko, domácí reprezentace a Chorvatsko. Vítězky postoupí přímo do čtvrtfinále, další dva týmy čeká kvalifikace o play off a pro poslední celek turnaj skončí.