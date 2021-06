Nad Běloruskem dominance. Basketbalistky třetí přípravu zvládly

Nejlepší střelkyní vítězek byla se 13 body pivotka Julia Reisingerová a rozehrávačce Tereze Vyoralové jen těsně unikl double double s 12 body a devíti doskoky. Za Bělorusko dala 15 bodů Anastasija Veramejenková.

„Je dobře, že nás soupeř prověřil pod košem, ale dokázali jsme se tam prosadit i my. Budeme hrát na EuroBasketu proti velmi silným pivotkám, takže nás Bělorusko dobře prověřilo. Třetí čtvrtina byla útočně žalostná, kdy jsme dali jen osm bodů, ale celkový počet bodů je OK, když budeme dobře bránit a pohlídáme si doskok,“ řekl Svitek.

Domácí tým rychle získal náskok 6:1. Po snížení Bělorusek na přelomu první a druhé čtvrtiny šestibodovou šňůrou unikly i díky trojce Renáty Březinové do náskoku 18:11 a potom hned třikrát Češky zvýšily na rozdíl 20 bodů, nejvyšší v utkání.

Na startu druhého poločasu se ale Bělorusky vrátily do hry pasáží 11:0. Tu v 25. minutě přerušila Romana Hejdová prvním českým košem po čtyřech minutách a 12 sekundách. „Viděli jsme hodně rozdílné části hry. V rozpačitém začátku jsme nebyli dobří v obraně, soupeř měl hodně otevřených střel zpod koše i zpoza trojky, ale nedokázal proměnit, což bylo štěstí pro nás,“ uvedl Svitek.

„Pak soupeř prostřídal, my jsme se chytili, naše lavička byla o hodně lepší než jejich, hráčky přinesly energii, dobře bránily a dokázaly jsme odskočit. Pak přišel zase vlažný začátek druhého poločasu. Nevím, jestli jsme se uspokojili dvacetibodovým náskokem, nebo jsme si mysleli, že se hraje jen na dvacet minut. Soupeř se jednoduchými věcmi dostal do hry. Pozitivní je, že jsme se potom dokázali zvednout, i když to byla skoro remíza, a zvládli jsme to vyhrát,“ dodal Svitek.

Před polovinou závěrečné čtvrtiny hostující celek svou stíhací jízdou stáhl ztrátu dokonce jen na čtyři body, ale následná osmibodová šňůra Svitkova výběru, kterou řídila dvěma koši Vyoralová, definitivně rozhodla o vítězkách.

„Začaly jsme super, do poločasu nám daly 25 bodů, bránily jsme a zaměřovaly se na věci, co jsme měly. Do druhé půlky jsme ale nastoupily hodně vlažně, dostávaly jsme lehké koše, byly jsme všude pozdě. Takový výpadek se nesmí stávat. Naštěstí jsme se v poslední čtvrtině zvedly a dokázaly to zvládnout. Až na třetí čtvrtinu je výkon stoupající, trénujeme spolu delší dobu, takže by to tak mělo být,“ prohlásila Vyoralová.

Český tým minulý týden v pátek podlehl v Praze Švédsku 50:62 a o den později v odvetě Seveřanky zdolal 79:61. ME se uskuteční 17. až 27. června ve Štrasburku a Valencii. Do té doby ještě národní tým čekají po Bělorusku dva duely se Slovenskem (10. a 11. června).

„Už je jen týden, než odlétáme na EuroBasket. Musíme se ještě zlepšit, abychom se vyvarovaly takových chyb, ty nás můžou stát vítězství. My jsme také silný tým pod košem. Oba celky v přípravě byly úplně rozdílné, dnes jsme mohly víc využít pivotky a měly jsme volnější střely,“ dodala Vyoralová.