Jasný triumf basketbalistů Pardubic. V úvodu Alpe Adria Cupu porazili Záhřeb

Pomohly jim v tom výjimečné statistiky: kromě 14 úspěšných trojek zaznamenali skvělých 29 asistencí a skoro polovinu bodů, 45, obstarali hráči mimo základní pětku.

„Rozhodli jsme ve druhé čtvrtině,“ komentoval křídelník Michal Svoboda na klubovém webu pasáž, již Beksa ovládla 38:14. „Ve druhém poločase jsme se snažili nepolevit. Ne že by se nám to úplně nepovedlo, nicméně byly tam výpadky, kterých bychom se chtěli do budoucna vyvarovat,“ doplnil autor 20 bodů, jenž se hned pětkrát prosadil zpoza perimetru.

„Spokojeni můžeme být hlavně s necelou první půlhodinou a stejně tak s tím, že naši stěžejní hráči neabsolvovali příliš velký počet minut,“ pochvaloval si kouč Beksy Dino Repeša. „Nikdo nebude unavený. Uděláme maximum, abychom se co nejlépe připravili na důležitý první domácí zápas v lize, který odehrajeme v sobotu s Nymburkem (od 17.30 v hale Dašická),“ připomněl blížící se šlágr. Potom, ve středu 19. října, už následuje další mač v evropském poháru: Pardubice se v něm od 17.30 opět na Dašické střetnou s rakouským celkem Unger Steel Gunners Oberwart, který minule před vlastními diváky přetlačil 74:71 polskou Dabrowu Górniczu. Beksa tudíž s Oberwartem svede souboj o průběžné vedoucí postavení ve skupině.