Konečně doma. A s mistrem! Pardubice přivítají na nové palubovce Nymburk

„Konečně budeme hrát doma. Doufám, že nás přijde podpořit co nejvíce fanoušků,“ přál si pardubický trenér Dino Repeša. „Čeká nás zápas s nejsilnějším českým týmem, který je velmi zajímavě složen,“ dodal.

Bekse se před utkáním nabízí vícero pohledů. Ten první je, že má za sebou středeční dalekou cestu ze Záhřebu, kde v rámci prvního zápasu Alpe Adria Cupu porazila tamní Furnir 96:73. Nymburk sice ve středu hrál taky, ale necestoval. V domácím prostředí si poradil s Ústím nad Labem 83:69.

„Z Chorvatska jsme se vrátili ve čtvrtek ráno a na to, abychom se co nejlépe připravili, jsme měli k dispozici jen jeden páteční trénink. Není to pro nás jednoduchá situace, ale musíme udělat maximum,“ byl si vědom Repeša.

Druhým pohledem je právě skóre zápasu v Záhřebu. Po výhře jde vždycky všechno lépe.

„Zvlášť před zápasem s Nymburkem,“ přisvědčil pardubický rozehrávač Petr Šafarčík. „Ještě předtím jsme navíc získali další ligové vítězství v Praze, takže díky tomu půjdeme do zápasu v mnohem lepším rozpoložení. Opravdu jsme to potřebovali,“ dodal.

Další, čeho se Východočeši chytají, je nedávná prohra Nymburka v Děčíně 82:84.

„Ani Ústí neporazil nijak přesvědčivě, ale pořád je to Nymburk. Musíme na něj vletět, začít agresivně, ukázat, že jsme doma a že jsme přišli vyhrát,“ nabádal Šafarčík. „Klíčový bude obranný doskok; v útoku nesmíme moc přemýšlet a hrát složitě. Nemůžu se dočkat. Už je to dlouho, co jsme naposledy hráli doma,“ řekl.